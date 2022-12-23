過去的歷史經驗，都是在人口不斷增加的同時，伴隨著持續成長的勞動力，經濟才得以走出困境。但當人口成長達到巔峰，勞動力下降，更少的勞工必須支撐逐漸高齡化的人 口，將會發生什麼情況？

未來十年，停滯性通膨對經濟造成的破壞與傷害，可能比1970年代更加嚴重。當時雖有通膨，但沒有債務問題，民間和公共債務占GDP的比重，僅為當前水準的一小部分。而2008年全球金融海嘯期間，雖然過多的民間和公共債務導致這場危機，但很幸運地那時沒有通膨問題，因為對經濟成長的衝擊，是來自信用緊縮後的需求崩潰。這兩次我們都相對容易脫身。

然而，當這兩個問題同時與泡沫破裂結合在一起，將使我們在即將到來的十年，進入全新的險境：全球金融危機、 民間與公共部門債務危機，再加上停滯性通膨。

樂觀主義者辯稱，我們仍然可以依賴科技創新來引發正向的總供給衝擊，並隨著時間進展產生反通膨的壓力。這可能是有道理的，但從先進經濟體的相關數據看來，技術改變對總生產力成長的影響效果仍不明朗，實際上數據顯示，生產力成長出現停滯不前的狀況。無論如何，人工智慧、自動化及機器人技術並不像實體商品，但假如它們突飛猛進到能夠產生反通膨的效果，也可能會顛覆人類所有的職業和產業，致使原本就過高的貧富差距更加擴大。相較於我們曾經 歷過的停滯性通膨，勢將引發更強烈的政治反彈。

我們現正處於一連串總供給衝擊的開端。隨著時間演進，它們將使停滯性通膨和大量債務危機的風險逐漸升高。 儘管停滯性通膨的衝擊加劇，我的意思並不是明天或明年， 一切就會分崩離析。這種分崩離析是以慢動作在發生，而新冠疫情與俄烏戰爭的破壞，已經開出了第一槍。

我們已陷入困境。

債務水準如此之高，試圖使利率正常化可能會衝擊到債券和信用市場、股票市場，最後連整個經 濟都無法倖免於難。

政治上阻力最小的途徑，是採取大規模的財政赤字，並透過印鈔將產生的債務有效地貨幣化。這種方式需要投入大量新的貨幣。為了滿足需求，我們愈來愈依賴唯一剩下的選項：積欠永遠無法償還的債務。但這種做法不會有好結果， 我們終將自食惡果。

日益沉重的債務負擔，將引發公共和民間債務部門的大規模危機。我們當前所處的債務陷阱，即將迎來明日的通膨。這場迫在眉睫的危機，可稱之「大停滯性通膨的債務危機」。

（本文摘自《大威脅》／天下雜誌出版）

【內容簡介】通膨趨緩、股市在漲，景氣轉好？看懂經濟邏輯，別被雜音誤導！

史上最大債務危機將至，承平時期的民間與公共債務，比二戰時期高； 高齡化、自動化遠比全球化危險，逆全球化將使生活成本攀升；大短缺來臨，供需風險夾擊，當前大停滯性通膨危機，超越1930年代大蕭條……

未來眾多災難匯集，這本書教你如何看好荷包，做好風險管理。

著名經濟學家魯比尼一向被謔稱為「末日博士」，直到他對2008年次貸危機和金融海嘯的預測成真，大家開始關注他的發言，可惜為時已晚。現在，他帶著更驚心動魄的重要預測提前警示，幫助你正確理解未來，做好準備。

魯比尼最新預言︰10大供需負面衝擊正在發生，我們面臨前所未有的停滯通膨型債務危機，威脅程度有如 1970 年代的停滯性通膨與 2008 年的債務危機大匯流。然而，大多數人不僅毫無警覺，甚至期待疫情過後就能回到原本的工作與生活。這很可能是大誤判！

新警訊清晰可見，大難臨頭的危機不只一個，也不是兩個，而是十個。

1. 史上最大債務危機將至，先進國家債務率超過400%，中國等新興國家債務達天際。

2. 民間與公共債務違約潮來襲，投資人應慎防企業詐欺、做假帳。

3. 「生不如死」，人口結構定時炸彈倒數，高齡化、缺工潮、大裁員三重壓力夾擊。

4. 政府政策失誤，加上富人利用體制作弊，不斷將經濟推入寬鬆陷阱與泡沫榮枯循環。

5. 大停滯性通膨來了，這次比1930年代緊縮性大蕭條更危險的。

6. 貨幣崩潰性貶值，加密貨幣崩盤，金融市場陷入動盪。

7. 「全球化已死」，內向型政策盛行，離岸外包，變友岸外包。

8. 人工智慧衝擊，AI接管工作，然後可能接管人類。

9. 新冷戰持續，供需大中斷危機加劇，中國不管變強或變弱，對台灣都將更具攻擊性。

10. 氣候變遷追根究柢是經濟問題，從糧食、原物料到能源短缺，深陷生活成本攀升危機。

歷史經驗告訴我們，危機過後，大眾最後都會忘記，然後事情又回到以前那樣。但這次恐怕不一樣，我們正迎來比過去更嚴峻的停滯性通膨，除非及時採取行動，化解威脅，否則過去享有的榮景，可能都回不去了。

【作者簡介】魯里埃爾‧魯比尼（Nouriel Roubini）

哈佛大學經濟學博士，擔任紐約大學史登商學院經濟系教授長達二十多年，現為該校榮譽教授。他也是魯比尼總經諮詢合夥公司（Roubini Macro Associates）執行長、阿特拉斯資本團隊（Atlas Capital Team）首席經濟學家。

魯比尼有豐富的政策經驗，曾任白宮經濟顧問委員會資深經濟學家、美國財政部國際事務資深顧問，也是IMF、世界銀行等機構重要諮詢專家。

觀點經常被媒體引用，也經常出現在商業新聞節目中，《金融時報》等經常專訪對象。

【譯者簡介】陳儀

專業投資公司高階主管，曾任投信基金經理人，財經與投資實務經驗豐富。譯作有《變化中的世界秩序》、《大債危機》、《末日博士危機經濟學》等，譯著甚豐。

李文絜

中興大學經濟系畢業，曾任職於銀行、金控及顧問業，從事金融、企劃與人資相關業務。現為自由工作者。

陳麗玉

輔大英文學系學士和台大新聞碩士，擁有二十餘年的科技、財經、論壇、藝文、旅遊和語言等中英文媒體的相關編輯、翻譯和寫作經歷。譯作有《鋼鐵人馬斯克》等。

張靖之

台灣大學中文系畢業，輔系人類學，英國劍橋大學漢學碩士。曾任雜誌主編、叢書主編及版權，以保護地球環境為志業。譯作有《如何避免氣候災難》、《重新想像資本主義》、《氣候緊急時代來了》等。