過去四十年，我曾在許多關鍵時刻以學者身分參與政府財經政策的制訂。對於債務危機，我深入研究過，也多次協助化解危機、解決問題。有些危機只在單一地區發生，有些則橫掃全球。有些危機事後幾乎不留痕跡，但有些卻摧毀了整個經濟部門，數百萬人甚至數千萬人的生計因此深受影響。

經濟政策問題一向錯綜複雜，任何人都不該假設自己已找到所有問題的答案。過往的經歷，也讓我領悟到：經驗是很差勁的老師。我們總是學不會，以致一再犯下同樣的錯誤。

寬鬆貨幣政策與瘋狂投資人一次次促成了經濟泡沫，這些泡沫最終也毫不留情地一一破滅。債務危機已近在眼前， 這次將帶來的威脅之大，恐怕是我這一生中不曾遇過的。

長期追蹤全球債務變化的國際金融協會指出，截至2021年底時，全球債務（包括民間與公共部門）占全球GDP的 350％。先進經濟體的債務水準更高，占GDP的420％，新興市場的債務比率雖然比先進國家低，卻更早陷入困境。

以阿根廷來說，它的民間債務大約只有GDP的三分之一，然而，當美元升值，阿根廷披索貶值，它以外幣計價的債務，就會傷害它償還國際貸款利息與本金的能力。

背負高債務且貨幣弱勢的新興市場，正處於兵敗如山倒的困境。一旦這些經濟體無法賺取足夠的出口收入，對外國債權人履約還債，本地貨幣勢將轉弱，甚至崩潰。如果貨幣急速貶值導致國內通膨在經濟萎縮與貨幣價值縮水之際遽升，便可能陷入避險基金橋水創辦人達利歐（Ray Dalio）所謂 「通膨型蕭條」。到時候，這些陷入掙扎的新興市場將不再出口貨品或原物料商品，而是出口公民到更優質的地方生活。

即將來襲的債務海嘯，也不會放過中國。由於長年利用信用來驅動經濟成長，中國的債務累積就像喜馬拉雅山一樣高，約占GDP的330％。中國變得非常容易受一連串全球債務 的違約傷害。近幾十年，中國的快速成長，已使它的公共與民間部門積累了巨大的債務負擔能力。不過，近年經濟成長趨緩，再加上過高的民間債務，如不動產部門槓桿過高、產能過剩，已造成經濟非常大的壓力，一些大型的不動產公司現已瀕臨債務違約與破產邊緣。

過去幾十年來，甚至幾個世紀以來，儘管歷經大大小小不同的金融泡沫和經濟動盪，我們總是能幸運地劫後餘生。 危機來來去去，一生總會遇上幾回，但如果你認為這次危機的最糟狀況，大不了跟過去一樣就是留疤，就大錯特錯了。

隨著全球所得成長速度放慢，在大多數可預見的情境下，從國家、企業、銀行到家庭的債務，都已超過他們的償債量能。原本在零利率或負利率時，還勉強可管理的債務，未來將變得無以為繼。 不管是借款人或貸款人，公共部門或民間部門，節儉者或揮霍者，都將深受影響。

（本文摘自《大威脅》／天下雜誌出版）

【內容簡介】通膨趨緩、股市在漲，景氣轉好？看懂經濟邏輯，別被雜音誤導！

史上最大債務危機將至，承平時期的民間與公共債務，比二戰時期高； 高齡化、自動化遠比全球化危險，逆全球化將使生活成本攀升；大短缺來臨，供需風險夾擊，當前大停滯性通膨危機，超越1930年代大蕭條……

未來眾多災難匯集，這本書教你如何看好荷包，做好風險管理。

著名經濟學家魯比尼一向被謔稱為「末日博士」，直到他對2008年次貸危機和金融海嘯的預測成真，大家開始關注他的發言，可惜為時已晚。現在，他帶著更驚心動魄的重要預測提前警示，幫助你正確理解未來，做好準備。

魯比尼最新預言︰10大供需負面衝擊正在發生，我們面臨前所未有的停滯通膨型債務危機，威脅程度有如 1970 年代的停滯性通膨與 2008 年的債務危機大匯流。然而，大多數人不僅毫無警覺，甚至期待疫情過後就能回到原本的工作與生活。這很可能是大誤判！

新警訊清晰可見，大難臨頭的危機不只一個，也不是兩個，而是十個。

1. 史上最大債務危機將至，先進國家債務率超過400%，中國等新興國家債務達天際。

2. 民間與公共債務違約潮來襲，投資人應慎防企業詐欺、做假帳。

3. 「生不如死」，人口結構定時炸彈倒數，高齡化、缺工潮、大裁員三重壓力夾擊。

4. 政府政策失誤，加上富人利用體制作弊，不斷將經濟推入寬鬆陷阱與泡沫榮枯循環。

5. 大停滯性通膨來了，這次比1930年代緊縮性大蕭條更危險的。

6. 貨幣崩潰性貶值，加密貨幣崩盤，金融市場陷入動盪。

7. 「全球化已死」，內向型政策盛行，離岸外包，變友岸外包。

8. 人工智慧衝擊，AI接管工作，然後可能接管人類。

9. 新冷戰持續，供需大中斷危機加劇，中國不管變強或變弱，對台灣都將更具攻擊性。

10. 氣候變遷追根究柢是經濟問題，從糧食、原物料到能源短缺，深陷生活成本攀升危機。

歷史經驗告訴我們，危機過後，大眾最後都會忘記，然後事情又回到以前那樣。但這次恐怕不一樣，我們正迎來比過去更嚴峻的停滯性通膨，除非及時採取行動，化解威脅，否則過去享有的榮景，可能都回不去了。

【作者簡介】魯里埃爾‧魯比尼（Nouriel Roubini）

哈佛大學經濟學博士，擔任紐約大學史登商學院經濟系教授長達二十多年，現為該校榮譽教授。他也是魯比尼總經諮詢合夥公司（Roubini Macro Associates）執行長、阿特拉斯資本團隊（Atlas Capital Team）首席經濟學家。

魯比尼有豐富的政策經驗，曾任白宮經濟顧問委員會資深經濟學家、美國財政部國際事務資深顧問，也是IMF、世界銀行等機構重要諮詢專家。

觀點經常被媒體引用，也經常出現在商業新聞節目中，《金融時報》等經常專訪對象。

【譯者簡介】陳儀

專業投資公司高階主管，曾任投信基金經理人，財經與投資實務經驗豐富。譯作有《變化中的世界秩序》、《大債危機》、《末日博士危機經濟學》等，譯著甚豐。

李文絜

中興大學經濟系畢業，曾任職於銀行、金控及顧問業，從事金融、企劃與人資相關業務。現為自由工作者。

陳麗玉

輔大英文學系學士和台大新聞碩士，擁有二十餘年的科技、財經、論壇、藝文、旅遊和語言等中英文媒體的相關編輯、翻譯和寫作經歷。譯作有《鋼鐵人馬斯克》等。

張靖之

台灣大學中文系畢業，輔系人類學，英國劍橋大學漢學碩士。曾任雜誌主編、叢書主編及版權，以保護地球環境為志業。譯作有《如何避免氣候災難》、《重新想像資本主義》、《氣候緊急時代來了》等。