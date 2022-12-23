對於電影人來說，「場景」有一股難以抗拒的吸引力，而場景中大大小小的細節與物件都是潛台詞，乘載符號與記憶的深度往往勝於表演者。走入場景，彷彿回到了黃金歲月，例如王家衛的《花樣年華》，張曼玉和梁朝偉邂逅的窄巷、階梯、金雀餐廳，22年後仍讓世界各地的影迷趨之若鶩，歷久彌新。

自然風景與人文藝術資源豐沛的新北市，同樣也存在著那些「廣為人知的電影中，不為人知的場景」，此刻就讓筆者帶您遊覽，一探究竟。

新北最知名的電影場景，莫過於侯孝賢的經典作品《戀戀風塵》、《悲情城市》系列，當年掀起了華語電影新浪潮，讓九份風華再現。(圖/使用新北市觀光圖文影音資料)

新北市最知名的電影場景，莫過於侯孝賢執導的經典國片《戀戀風塵》、《悲情城市》系列，當年掀起了華語電影新浪潮。《戀戀風塵》全片以九份崙頂社區為主要拍攝場景，講述一對青梅竹馬無疾而終的初戀，以及70、80年代青年離鄉背井惆悵，未來如同港都夜雨般飄渺不定，劇中人物酒酣耳熱後唱著「青春男兒，不知自己、不知要往那裡去」，也襯托出九份獨有的滄桑、淒美之氛圍。

2020年電影《刻在你心底的名字》在新北石門區十八王公公車候車站取景拍攝男主角扣人心弦的哭戲。旅客也別錯過被稱為台版忠犬小八的「黑龍義犬」，近十層樓高的巨型黑犬塑像，為當地信仰中心。(圖/使用新北市觀光圖文影音資料)

2020年電影《刻在你心底的名字》在新北石門區十八王公公車候車站取景拍攝男主角扣人心弦的哭戲。旅客也別錯過被稱為台版忠犬小八的「黑龍義犬」，近十層樓高的巨型黑犬塑像，為當地信仰中心。(圖/使用新北市觀光圖文影音資料)

同為侯孝賢操刀的《悲情城市》，更是讓當年默默無聞的九份一夕爆紅，帶著觀眾站在九份豎崎路上眺望遼闊峽灣與山城聚落，落日餘暉映照，別具特色的茶藝館、昇平戲院、紅磚及木造建築，帶出1989年的懷舊風情，到了傍晚時分，懸掛在街道兩旁紅色燈籠一一亮起，更瀰漫著一股純樸靜謐的氣息，如同一條回到過去的時光隧道。1994年《多桑》則首度將礦工故事搬上大螢幕，描述國民政府剛遷台的跨時代過程下，庶民的人生百態。電影以瑞芳大粗坑古道、大粗坑古聚落背景。

沿線的猴硐車站、大華車站、十分車站都曾在侯孝賢電影中出現，其中平溪線的終點站十分車站，也是平溪線上最大站，紅色磚牆與白底藍字的招牌透露出濃濃復古風情，在《戀戀風塵》中出現過的臂木式號誌機，仍保存至今。

九份隨著礦業沒落而居民遷出，因侯孝賢電影而重生，如今商家進駐，舊城回到繁榮光景，影迷隨找名導足跡的同時，亦能順道參觀今年9月修復啟用的瑞三整煤廠，從傾頹荒廢到今日重新展出，旅客從現場展出的文史資料中一覽過往的礦業風華及當年經濟奇蹟背後的重要推手，再現礦業文史風華。

新北市的黃金博物館也是劇組時常借用的場地，《你的情歌》、《無言的山丘》都來到此地取景，園區內保留舊有坑道的礦車、壓風機、運礦索道等等，旅客不妨走入礦坑內，跟著水流聲及導覽，了解礦坑工作的辛苦與艱難。

《華燈初上》花子（劉品言 飾），離開傷心地回到漁港老家，拍攝場景就位於新北市貢寮、台灣最東邊的小漁村——「馬崗漁港」，是新北隱藏版的忘憂秘境。(圖/天予電影有限公司提供)

2021年台灣最熱門電視劇《華燈初上》，再度掀起復古熱潮，拍攝場景紛紛成了朝聖之地。《華燈》故事背景為80年代的台北紅燈區，講述一間日式酒店裡頭男女錯綜複雜的感情糾葛，劇中年輕貌美的酒店紅牌愛子（郭雪芙 飾），與她從未表明愛慕之情的男同學何予恩，就在新莊輔仁大學附近的茶之鄉復古泡沫紅茶店，展開一場單戀約會質變為爭執的經典對戲。

當地人說，茶之鄉是不少大朋友們年少時，下課後與三五好友聊天、看漫畫配簡餐、炸物的記憶，除了濃濃的復古氛圍，劇中老闆娘拉開嗓門喊著「荷包蛋沒了，沒蛋的那份飯有比較多喔！」親切的畫面與聲音，立刻勾起了在地人學生時期的回憶。

《華燈初上》還有一個令人心曠神怡的場景，就是花子（劉品言 飾），離開傷心地回到漁港老家，這個瀰漫純樸氣息的拍攝場景就位於新北市貢寮、台灣最東邊的小漁村——「馬崗漁港」，來到這邊能遠眺一望無際的湛藍大海、大片的海蝕平台，還能品嚐海鮮麵、小卷米粉、滷鮑魚、石花凍，讓旅人等不及迎接專屬夏天的滋味，是新北市隱藏版的忘憂秘境。

劇中傷痕累累的花子向父母親隱瞞自己的職業，壓抑著心中那股巨大的挫折，引起不少異鄉遊子心中深深的共鳴，那份不忍家人擔憂牽掛，也象徵著逃離現實人生，退去外殼與面具的女子，再度回到父母與家鄉的懷抱中，頓時海闊天空，都在這一幕中被精妙的刻劃出來，同時也是整部劇中難得少見的非都會場景。

值得一提的是，馬崗漁港有許多完整的石頭古厝，其中2件登錄為「新北市歷史建築」，其中一棟門前石階，正是花子坐上面補破網的拍攝點。此外，東北角「和美漁港」也出現在劇中，就是成哥楊祐寧與葛檢察官藉由輕鬆釣魚，實為彼此試探底線的緊張場景。

除此之外，2020年超高人氣國片《刻在你心底的名字》，背景同樣設定於80年代末，最引人熱淚的一幕，就是男主角阿漢（陳昊森 飾演）在公共電話亭的哭戲，而這個詢問度爆棚的場景就在新北市石門區十八王公公車候車站，阿漢背後五顏六色的廣告傳單象徵著他心中的五味雜陳，透過話筒，兩個思念彼此的人終於再也無法逞強，壓抑許久的愛意痛苦潰堤，在不同的城市留下了同樣的淚水。

一望無際的海面與天空完美融合，而十八王公車站顯眼地立在海岸線上，絕美而孤寂，宛如神隱少女中的海上公車站，搭配主題曲在電影中的首次出現：「好不容易離開思念的軌跡，回憶將我聯繫到過去，刻在我心底的名字，記了時間這回事，既然決定愛上一次就一輩子，希望讓這世界靜止，想念才不會變得奢侈，如果有下次我會再愛一次」讓螢幕前的觀眾也止不住淚水，不過，拍攝現場的公共電話是劇組裝上去的，事實上並不存在。

到了北海岸，旅客也別錯過被稱為台版忠犬小八的「黑龍義犬」，將近十層樓高的巨型黑犬塑像，由於在鄉里謠傳十分靈驗，逐漸成為當地信仰中心，附近小孩也常在此玩耍，是很多人小時候的回憶，如今成為打卡熱點。

電影場景，是故事發生的舞台；好的場景，讓演員一走入空間就能化身劇中角色，更是乘載人、地與國之間錯綜複雜的文化情感，再轉化為故事與影像。新北市還有更多美麗的電影場景與秘境，只是缺少發現，等著大家來實地走訪，將會有更多意想不到的感受。(新北市政府廣告)