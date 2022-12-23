一名人妻控訴丈夫與女同事發生婚外情，2人被她發現後坦承曾在汽車旅館兩度發生性行為，但異口同聲表示雙方沒有感情的，只是好玩，小三挨告後辯稱是對方利用其職務上影響力逼迫她發生性關係；法官勘驗相關證據認定她侵害人妻配偶權，一、二審都判她須賠償30萬元。

據判決書指出，人妻主張小三明知丈夫為有配偶之人，仍自2019年9、10月起與丈夫交往並不定期發生性行為，她發現後要求2人斷絕不當往來，3人於2019年7月相約公園見面，2人當場向她承認至少有去汽車旅館發生2次性行為，但異口同聲表示雙方沒有感情的，只是好玩。

不僅如此，人妻質疑小三介入其家庭，對方一句道歉都沒有，甚至表示別人也都這樣，人妻因無法諒解小三的態度，事後又發現2人持續聯絡交往，因遭小三破壞家庭，心理上嚴重受創，同年9月便與丈夫離婚。

法庭審理時，小三辯稱人夫與妻子早已失和，她曾多次勸導人夫修復婚姻關係，對方還曾2次利用其職務上影響力逼迫她至旅館發生性關係，如果不順從可能會被調職；當被人妻發現時，人夫要求她說「我們是玩玩的，沒有感情」，害她被人妻罵賤，並要求她離職，事後夫妻倆一再騷擾糾纏和暴力脅迫她，使她身心受創，需服用安眠藥度日。

法官認為小三明知人夫為有配偶之人，卻與其在汽車旅館內發生2次性行為，自屬故意不法侵害人妻配偶權，雖辯稱人夫利用職權製造單獨相處機會、拉扯頭髮、抱怨婚姻不幸等，衡情屬於挑逗、撩撥等營造曖昧情境之行為，不足以證明被脅迫發生性行為，因此判小三須賠償30萬元；小三不服提起上訴，二審遭法官駁回。