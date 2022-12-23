一名女子今年8月在台中市搭乘公車，倚著窗戶睡覺，但睜眼之際竟有一隻手在她的胸部上，才發現後方的男乘客趁她睡覺時偷伸鹹豬手，立刻報警處理。台中地院審結，依犯性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，何姓男子今年8月10日中午之際搭乘台中全航客運5號公車，發現坐在前一排的女乘客睡得很熟，便把手從窗戶與座位之間的縫隙向前伸，偷偷觸摸女乘客的胸部，當場把女乘客嚇醒，女乘客隨即更換座位並求助司機，全案才曝光。

對此，何男坦承搭乘公車，但否認對女乘客性騷擾，稱是女乘客先撞擊他，他只是碰到女乘客的右下肋骨，沒有碰到對方的胸部，且公車座椅的縫隙狹小。

台中地院審理時，法官勘驗女乘客的證詞，發現女乘客證稱她睡醒時，有一隻手在右胸前，醒來後對方還緊急把手收回，再換去前面位置等語，認定何男說此僅為卸責，不採信。

法官指出，何男不尊重女乘客的身體自主權，趁其熟睡之際出手性騷擾，造成對方身心恐懼，實在不可取，且犯後還避重就輕，否認犯行，酌情後依犯性騷擾防治法第25條第1項之性騷擾罪，處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。