龍邦持股近半，泰山公司派使出大絕招釜底抽薪，火速賣掉全家持股；雖稱獲利了結55億元落袋，卻也讓5萬名股東，對未來經營績效充滿問號。(圖/財訊提供)

根據《財訊》報導，2022年最矚目的經營權之爭，莫過於泰山在72小時內火速賣掉全家便利持股，大行「釜底抽薪」，讓對泰山持股已達46.9%的市場派龍邦，還來不及發動改選奪下泰山經營權，就先失去金雞母。雙方也開始互相叫囂，相繼走上法律途徑。

國泰金控大股東萬寶開發公告砸下總金額80.97億元，買下泰山手上的4.33萬張、約20%的全家持股。泰山係因懷璧其罪導致經營權受人覬覦，索性獲利了結賺進近55億元，但也從此拋棄了手上的「璧玉」。這塊璧玉是2017年保力達有意爭奪泰山經營權的爭端起始，泰山找來龍邦等白馬騎士盟友，最後卻導致盟友反目。

本業3大區塊 表現中段班

《財訊》報導指出，姑且不論劇情未來會往何處發展，創立72年的泰山，失去了全家每年穩定的股利貢獻，還有什麼投資價值？

拆看泰山主業的營收，主要來自3大領域，油脂、食品飲料和飼料，2021年的營收占比分別為58%、34%、4%。

2007年家族第3代長孫詹岳霖，接棒長子父親詹仁道的董事長之位，9年的經營績效，讓堂兄弟不甚滿意。2016年詹家內訌，詹岳霖被拉下位，由現任董事長詹景超、副董事長詹逸宏贏得經營權。攤開財報，在積極開發新產品線如氣泡水、首款無糖罐裝粥品珍穀益等，有些不錯成績，好比氣泡水全台市占超過40%。

《財訊》分析，以代表本業經營績效的兩大指標來看，泰山營業利益從2017年後逐年擺脫虧損，2018年獲利9000萬元、2019年賺1.6億元、2020年賺3.17億元，2021年賺約2億元。

泰山營業利益率2018年轉正，2018~2021年落在1.1~3.8%，與前段班統一的營業利益率約4~6%相比，不算太差，卻也沒有特別出色。2022年第3季的財報顯示，中國轉投資的「泰山企業（漳州）食品有限公司」，主要生產食品飲料和點心罐頭，包括八寶粥及仙草蜜，認列收益8100萬元。

不過，根據《財訊》報導，從泰山近年歸屬母公司淨利（損），大約4億元到8億元，就可知有一大部分是來自業外投資。近10年，全家每年為泰山帶來2億元至近5億元收益，代表全家每年貢獻泰山獲利占比超過5成。

但泰山另有一部分價值，鮮少為人注意，就是不動產。根據泰山2022年第3季財報，土地的帳面價值為11.52億元，而投資性不動產的自有資產，包含土地及改良物5.66億元、房屋及建築0.48億元，合計共有6.14億元。