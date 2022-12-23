曾經是大陸首富、阿里巴巴創辦人馬雲近年行事轉趨低調，近乎是神隱狀態，直到英國金融時報爆料，馬雲已在日本東京居住近半年，外界才得知他的行蹤。久未露面的馬雲為何選擇落腳東京，陸媒透露兩大原因，一是日本有他的昔日好友軟銀會長孫正義；二是日本是大陸富豪最喜歡移民的國家之一。

騰訊網報導，馬雲已在東京市中心生活了將近半年，他沒有入籍日本，之所以能待那麼長時間，因為早在2016年馬雲就拿到聯合國授予的特別顧問身份，並獲得聯合國紅色特別通行證，也就是世界通行證，成為世界公民，馬雲想去哪個國家定居都可以，即便大陸官方也不能阻攔他出境。

馬雲為何選擇離大陸這麼近的日本呢？一般人可能不了解，日本是中國富豪最喜歡移民的國家之一，而位於東京銀座和皇宮附近的丸之內會員俱樂部，則是定居或造訪日本的大陸富豪社交中心，這家會員俱樂部看似不起眼，但因其私密性非常高，加上奢華的服務，自然也成為馬雲的社交活動中心。

自從馬雲出走海外之後，就很少出現在公開場合露面。馬雲最近一次公開演講， 是2020年10月底，他在上海外灘金融峰會談話，直言大陸銀行沿用「當鋪思維」，並批評大陸金融監管太嚴，隨後遭到大陸金融監管部門約談。之後，馬雲旗下螞蟻集團上市被喊卡，接著他一手創辦的「湖畔大學」關門，從此馬雲也消失在眾人目光中。

有人說馬雲出走海外，也有人說他退休了，不論是急流湧退或是無可奈何，馬雲似乎再也回不來了。而12月7日馬雲卸任浙商總會會長，更被認為是馬雲時代的終結。

這次馬雲選擇長住日本，主因之一是日本有他的昔日好友孫正義（軟銀創辦人），當初阿里崛起也多虧孫正義在背後大力支持。

究竟馬雲會不會在日本開創新的商業藍圖，對此許多日本網友表示歡迎，甚至留言請他留在日本帶動當地經濟發展，馬雲去日本到底是為了安度晚年還是東山再起，相信時間很快會給出答案。

不過先前有知情人士表示，馬雲沒有永久居住外國的計畫，下一步將前往東南亞考察與農業相關的企業。