凱特陪同時任愛爾蘭衛隊上校的威廉探視衛隊

英國安德魯王子因多年前涉嫌性侵未成年少女，醜聞纏身，而被拔除包括擲彈兵近衛團上校（Colonel of the Grenadier Guards）在內的軍銜。如今在皇家高階軍事職位的調整中，英王查爾斯決定，由王后卡蜜拉接掌他的職位。

據《每日郵報》（Daily Mail）22日報導，安德魯是2017年時，從退休的父親愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）菲立普親王手中接下這個軍職的。而菲立普前後擔任了42年擲彈兵近衛團上校，廣獲官兵愛戴，使這個職位意義格外重大，不過他已於2021年4月過世。

事實上，當初不擅長騎術的安德魯為了接下這個職位，還特地去上了相關課程。然而，他在2019年接受BBC專訪，表現得令人慘不忍睹後，女王就要他卸下王室職務。當時他雖仍保有10項軍銜，但在決定和指控他性侵的女主角進行民事和解後，今年稍早終於被免除所有的榮譽頭銜。

另一方面，威爾斯王妃凱特將首度掌軍職，接下夫婿威廉的職位，成為愛爾蘭衛隊上校。至於威爾斯親王威廉，則將接下查爾斯原本的職位，成為威爾斯衛隊上校。

白金漢宮提前在明年英王壽辰閱兵前，宣布了相關人事調整。而明年英王壽辰閱兵將稍微延後到6月17日，至於查爾斯實際的生日，則是在11月14日。無論如何，明年的壽辰閱兵將是查爾斯登基以來的第一次。