大陸國家主席習近平日前出訪沙烏地阿拉伯，與中東元首舉行一系列會議，旨在深化與該地區關係及以能源為主軸的產業合作。然此舉也被視為對拜登政府的冷落，專家表示，美國最終退出中東的收穫有限，但將損失慘重，而大陸不會重蹈覆轍。

華盛頓智庫「國防重點」（Defense Priorities）助理研究員安姆布魯斯特（Natalie Armbruster）在外媒《商業內幕》撰文指出，大陸會以美國30年來相同的角度看待中東，這假設是錯誤的。

文章指出，長久以來，大陸認為美國在中東地區的參與會損害自身實力。習近平的中東行、大陸在中東的利益、參與和投資等，相較任何潛在的聯盟或是地緣政治，更著重在共同經濟利益和能源供應的穩定上。

首先，大陸介入中東主要是對其的能源依賴，前者原油消費有72%仰賴進口，光中東就佔其中的50%，而大陸也佔沙國原油出口逾四分之一，大陸有需求、沙國想獲利，雙方自然而然要擴大經濟合作。

其次，大陸在中東是以「與所有人交朋友」的方式，深化與沙國合作的同時，也與伊朗簽署為期25年的戰略合作，以4000億美元的投資換取折價石油，對被美國制裁的伊朗可說是及時雨。

雖然很多人認為這作法是衝突的，但大陸視自己為利益核心，伊朗穩定的石油供應符合其既得利益，且大陸主要是希望能源供應多元化，如果在中東「選邊站」只會限縮戰略夥伴和共同經濟利益，因此相較與特定國家結盟，大陸更傾向該地區競爭對手的關係平衡。

最後，美國近幾年與沙國仍維持客戶關係，但與美國的合作也伴隨著包括民主等價值觀的嚴格審查，這也讓大陸和沙國都受到國際爭議的困擾，且也對與西方經濟合作所附帶的這些道德條件有所不滿。所以大陸和沙國都承諾在國內問題互不干涉，讓經濟合作成為獨立的實體。

現實是無論大陸是以什麼角度去介入中東，其潛在利益都不足以對美國產生威脅，也不需為此擔憂。大陸知道美國在中東所扮演的角色，只會有更大的負擔而非利益，也不會落入與美國相同的陷阱，例如關係發展超出經濟合作，或是涉足中東的軍事政治方面。

文章總結，美國最終將收穫有限、損失慘重的退出中東，而大陸並不急於重演美國的中東模式。