由多位綠委提案的《選罷法》排黑條款日前出爐，卻被抓包，其主張選舉公報不列候選人學歷，雖最後決定暫緩列案，依舊引發話題。近日就有一份最新的民調指出，超過9成的網友認為「反對，選舉公報應公開所有候選人資訊」，僅有不到1成的網友贊成，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》22日起進行網路民調，針對民進黨立委鍾佳濱、蔡適應等人日前提議，將《選罷法》中要求選舉公報列入「學歷」的項目刪除，主張「選舉公報不應強制要求揭露候選人學歷」，台灣民眾對這件事情的看法，截至22日晚間23時，已有1645人參與投票。對於「立委提議選舉公報不列學歷，你贊成嗎」，有1550票的民眾覺得「反對，選舉公報應公開所有候選人資訊」，只有95票的民眾「贊成，避免助長洗學歷歪風」。

而參與這場投票的網友，多數都認為「想得出這種話的根本沒資格當民意代表」、「躲也躲不了一輩子，不如開誠佈公」、「沒有一定的學識，如何擔得起此工作？」、「叫個小學生出來選？」、「是有多怕假學歷被抓？」、「哪個立委贊成，哪個立委心裡有鬼!」、「不能本末倒置」、「候選人本來就應該公開透明，讓所有人檢視」。