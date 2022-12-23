近期傳出某家承攬離岸風電直升機業務的廠商，從民航局原本不同意，結果經濟部長王美花親自與交通部長王國材溝通後火速翻盤通過，國民黨立委洪孟楷質疑，資本額只有5萬的公司就能包攬離岸風電業務，到底是培植國內廠商還是全讓外資賺走？到底有什麼背景才能讓王美花與王國材兩位部長開綠燈？是否又是黑心快篩的翻版？

洪孟楷在立法院交通委員會質詢指出，根據公開資訊能看到這家資本額只有5萬元的公司，登記在台北松山區，股數5萬股一人持有，同地址還有其他2、30家不同公司，這樣的規模竟然能在民航局打回票後，透過兩位部長溝通後闖關，是否又是黑心快篩的翻版？

「此事非同小可！」洪孟楷質疑，是否有人刻意誤導兩位部長不得而知，公開資料顯示只有5萬被說成5千萬，代表有人說謊、被蒙蔽；再者，當初開發離岸風電說要培植國內廠商，民航局通過的國內直升機廠商也有11家，但為何最後卻放行只有一人的外商公司？若投資離岸風電的錢都被外資拿走，那還培養什麼國內廠商？

洪孟楷重申，再次要求王國材部長釐清真相，有無說謊蒙蔽一定要查清楚向國人交代！不要讓國人認為又是黑心快篩翻版；同時也要求交通部提供此案登記申請資料，持續緊盯來調查！

對此，經濟部21日解釋，本案是德商海立在台投資案遇到投資障礙，經德國經濟辦事處轉介後，由投資台灣事務所單一窗口協助協調交通部、經濟部等相關單位，為合乎國內法規下促進國內投資案子。今年9月後就展開跨部會協調，正因已在協調程序中，經濟部王美花部長才會詢問交通部長王國材後續發展。

經濟部指出，未來在同意籌設期間的一年內，台灣海立航空仍須按計畫書符合三大要件，包括必須確認實收資本額達5000萬元、必須確認股東比率須由國內廠商出資超過五成，以及必須符合航空業管理規則及安全營運能力。相關審核會由主管機關交通部民航局本於專業、嚴謹審查。