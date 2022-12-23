家裡滿滿都是最喜歡的動物！這個家意義重大的原因！紀念搬家前的模樣所以開始畫家裡！？Joeman看過的台北160坪一層一戶溫馨豪宅【關穎七十二變】

女星關穎是日盛金控千金，與香港CEO老公朱志威育有1女2子，一家住在台北天母。由於已搬新家，她大方公開160坪的舊家內部，為了留下更多的回憶，讓孩子們在牆上任意塗鴉。

關穎在YouTube頻道「關穎七十二變」開箱舊家，被問到拍攝的動機，關穎表示因為要搬家了，決定透過影片紀錄下來，「這個家幾歲就是C.C（女兒）幾歲」。一進玄關，映入眼簾的是一隻白色大象裝飾，小孩房及小孩衛浴也有許多大象圖案，女兒C.C的房間則是粉色系為主，還公開珍藏的百個蝴蝶結、手錶、娃娃等，令人羨慕。

關穎的主臥有分區規劃，先是看到老公的深色辦公室，走進去再看到香檳色的床，還有健身器材等；衛浴也有區隔老公和她的，關穎苦笑說：「有時候會打架你知道嗎！」她接著介紹衛浴共使用6種不同的材質裝潢，還有裝暗門顧及隱私，十分懂得利用空間。

關穎陸續介紹客廳、廚房和餐桌，最後開箱她的工作室，更衣間內放滿衣物、鞋子和名包，每個都整齊的排好，看起來超療癒。關穎接著介紹梳妝台，鏡子旁圍繞一排燈，就像大牌女星的化妝間，不過關穎自認化妝品很少，「因為我自己不會化妝。」

關穎透露這間房子會出租、拆除或賣掉，為了做紀念，她大方地讓孩子們在一面白牆上塗鴉，連自己都摻一咖，成為最溫馨的回憶。