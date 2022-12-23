今（22日）晚間歌手蔡琴在淡水雲門劇場開唱，由於今天正好也是她的生日，在演出現場雲門劇場特別準備大驚喜，獻上大蛋糕，觀眾也齊唱生日快樂歌，令蔡琴十分感動，說自己是「歌曲和聽眾的僕人」，她感謝聽眾對她40多年來的支持，並高唱《掌聲響起》。

一襲水藍色緊身禮服，22日晚間，蔡琴在淡水雲門綠劇場，一口氣唱出14首膾炙人口的經典歌曲。以往她都在能容納萬名觀眾的場地開唱，這次在雲門劇場，藝術總監由林懷民擔任，舞台上沒有華麗投影，燈光簡單素樸，舞台上僅有6人樂隊，蔡琴以她純粹的歌聲征服聽眾。

在輕快的《讀你》之後，蔡琴唱了她為雲門觀眾特別挑選的歌曲，包括她曾錄製唱片、卻不曾在舞台上演唱過的《你是最冷的情人》。此外，更有《抉擇》、《被遺忘的時光》、《情人的眼淚》等經典歌曲。

安可曲蔡琴也加碼《月亮代表我的心》、《恰似你的溫柔》，全場觀眾跟著合唱，觀眾仍不肯離去，蔡琴則再唱了她第一首學會的英文曲《Today》，觀眾這才心滿意足，終於允許大幕落下。