九合一選舉綠營慘敗後，總統蔡英文21日晚間終於發文「類檢討」。前立委郭正亮22日在《新聞大白話》節目直言，他質疑蔡那麼急著開國安會議，就是要證明權力還在她這裡，她唯一秀的叫作權力的姿態，賴清德講的都不算。可以預言明年以後的行政院，不管是蘇貞昌或顧立雄，都會長臂管轄權力一把抓。而2024一起選舉的區域立委會比較同情或認同賴清德，到時會看到區域立委跟行政部門發生矛盾，讓藍營暗爽在心。

談到蔡英文聲稱將開國安會議，郭正亮強調「為什麼那麼急？就是要證明權力還在我這裡嘛！」就是這種心態，才使得所有的檢討都沒用。「然後妳還持續不放手，不願意放權嘛！」所以蔡啟芳講了也白講（太上皇）。「妳要延長役期到一年需要開國安會議？這簡直是可笑至極！」台灣最近有什麼國安議題需要開國安會議？不然提早宣布內閣改組，但現在也不行，因為立法院預算還在審。

郭正亮指出，她唯一秀的一種叫作權力的姿態，就是我還當家啊，你們不要搞錯了，賴清德你講的都不算！所以從這裡幾乎可以預言到，明年以後的行政院，不管是蘇貞昌或是顧立雄，必然是全抓，因為上面有一隻長臂管轄的手還是在抓著。

「賴清德以後當了黨主席，想要推一些事情，不可能沒有行政部門來配合，你哪指揮得動？」郭正亮強調，很多區域立委會比較同情或認同賴清德，因為他們會一起選！所以到時一定會看到區域立委跟行政部門發生矛盾，讓國民黨暗爽在心，（主持人錢子：趁虛而入）「必然如此嘛！」