副總統賴清德日前宣布投入民進黨主席大位之爭，21日在新北市三重舉辦第一場「向黨員報告」黨主席政見說明會，他直言近期大選結果是人民用選票鞭策民進黨，民進黨如果已讀不回，將會有更大的危機。美麗島電子報董事長吳子嘉22日在節目《關鍵時刻》指出，賴清德當前的兩個目標是蘇貞昌和黑道中常委，他如果不把這些障礙掃掉，2024就完了。

賴清德以「礦坑中的金絲雀」比喻這次選舉，因為金絲雀若遇到空氣不佳的礦坑，就會示警，人民也在這次選舉中，用選票對民進黨發出警訊，民進黨再「已讀不回」，後面還會有更大的危機。他也坦言，敗選原因與論文抄襲、黑金問題有關，但民進黨不能因為失敗就忘掉初心，一定要繼續深入基層、服務地方，重新拾起「清廉勤政愛鄉土」的招牌。

對於賴清德的宣言，吳子嘉指出，賴清德在新北市開出對於民進黨弊病的第一槍，那到屏東會開幾槍？當然是話匣子打開後就不會停下來了。他強調，賴清德要把高牆敲破、要把鐵板踢斷。

吳子嘉說，現在賴清德背後有一股改革的力量，要扶起趴在地上的民進黨，現在黨內這個氛圍要做到兩件事情，非常清楚，「一個是蘇貞昌下台，第二個目標是幹掉黑道中常委」。他接著分析，民進黨要改革要回到人事動盪上面，如果人事都沒動，賴清德揹著這些人選不好2024，而沒成功他自己也完了。