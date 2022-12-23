台南市經發局長陳凱凌涉貪 深夜遭裁定羈押禁見 00:242022/12/23 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳凱凌遭檢舉涉貪汙，台南地院22日晚間近8點開羈押庭，深夜裁定羈押禁見。(資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市政府經發局長陳凱凌遭檢舉涉貪汙，遭檢調查扣30萬現金及1張工程公司名片，全案21日漏夜問訊，檢方複訊完畢，認為他罪嫌重大，有逃亡、滅證之虞，22日凌晨2點多當庭逮捕，並向法院聲請羈押，台南地院22日晚間近8點開羈押庭，深夜裁定羈押禁見。 《臺南好呷市》職人專刊發表 26位市場職人分享老市場故事 台南市經發局長突遭檢調搜索約談 疑涉嫌光電弊案 Steaker創辦人涉吸金案 法官裁定羈押禁見 #經發局長 #陳凱凌 #羈押禁見 #裁定 #全案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南市經發局長涉貪 住處搜出30萬 04:102022/12/22 社會新聞 警看傻眼 偷車賊赴廟虔誠參拜 下秒「徒手開挖功德箱」 11:272022/12/18 社會 88槍擊案逮2共犯 台南地院裁定羈押禁見 19:392022/12/16 社會 台南經發局長向台中借將！ 黃偉哲公布5位新首長 ：副市長是他 10:072022/12/22 政治 彰化5連霸議員賄選遭捕 涉嫌重大羈押禁見獲准 10:302022/12/14 社會 彰化5連霸議員涉賄選 羈押禁見獲准 04:102022/12/15 地方新聞 台南經發局長陳凱凌涉貪遭傳喚 疑與七股工業區開發案有關 14:352022/12/21 社會 高雄詐團水房半年洗3000萬 退休師損失1600萬 04:102022/12/16 地方新聞 追金流爭議再約談3助理 高虹安就職後 北檢拚偵結全案 04:102022/12/22 政治要聞 綠營黑道之亂 趙介佑二審將宣判 楊植斗預估「3種可能」 00:052022/12/21 政治 學甲槍案再公布「指揮層級」共犯 楊嫌提供衝鋒槍 16:532022/12/16 社會 台中購物節提前破三百億再加碼抽百萬 經發局長喜中三千捐出做公益 22:172022/12/21 生活 學甲88槍案內幕指向「光電利益」糾葛 背後另有終極影武者 17:442022/12/16 社會 涉七股開發弊案！台南經發局長陳凱凌搜出30萬現金 檢方當庭逮捕聲押 07:472022/12/22 社會 穿「逍遙法外」挑戰公權力 19歲男當車手下場曝 13:382022/12/15 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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