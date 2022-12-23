台南市政府經發局長陳凱凌遭檢舉涉貪汙，遭檢調查扣30萬現金及1張工程公司名片，全案21日漏夜問訊，檢方複訊完畢，認為他罪嫌重大，有逃亡、滅證之虞，22日凌晨2點多當庭逮捕，並向法院聲請羈押，台南地院22日晚間近8點開羈押庭，深夜裁定羈押禁見。