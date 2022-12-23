冬至吃湯圓是傳統習俗，但不少人廚藝不經，煮湯圓出意外。就有一名男網友煮了一大鍋湯圓，未料沒過多久，湯圓全部「融合」在一起，變成一個大團塊，悽慘照片曝光也讓網友笑翻，就有內行人一看秒懂，表示原PO一定是冷水就下鍋。

男網友在臉書《爆廢公社二館》PO出照片，只見他放了超過20粒湯圓下鍋，煮沒多久湯圓就全部黏在一起，變成一個大團塊，讓他不知道該怎麼處理。

原PO煮湯圓煮到全部「團圓」變成麻糬，內行人一看秒懂，指出原因在於直接冷水下鍋。(圖／爆廢公社二館)

不少網友看到笑翻：「煮湯圓也能搞成這樣，都不知道該不該佩服了」、「這已經是今天至少第三篇湯圓慘劇」、「原來是湯圓啊，我以為是麵疙瘩呢」、「湯圓變麻糬，趕快撒上花生粉補救吧」、「笑死，還真的全部團員了」。

內行人看到也搖頭，紛紛點出原因：「一看就知道是冷水下鍋」、「不用退冰不代表可以用冷水煮耶」、「水滾了之後才能下鍋啊大哥...」、「不但冷水下鍋，中間也都沒攪拌，我看根本沒在顧吧」、「又一個冷水煮湯圓的天才」。