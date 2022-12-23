陳奕迅在台上秀出高難度動作，引起粉絲熱烈尖叫。（ESL Limited提供）

陳奕迅近期在香港展開25場「Fear and Dreams」演唱會，20日來到第9場，他在台上開玩笑秀出Leg Raise crunch(下肢挺舉捲腹) ，這個動作常人非輕易做到，一般人能撐住20秒已經算是非常厲害，結果他邊講邊笑邊表演，竟然撐了1分6秒，全場熱烈鼓掌。

他一開始hold住這個難度動作，邊講邊笑問，「有人給我雜誌嗎？哈哈。」逗笑粉絲，但當他起身後，隨即笑喊：「好累呀，救命...要死了，我不應該這樣做，現在好緊（下腹）有人會按摩嗎？哈哈。」觀眾即紛紛大叫：「我幫你按！」

他當天選唱了〈一切還好〉作為安可歌曲，許多觀眾留言 ，「竟然唱了，冷門神曲！想不到可以在演唱會聽到，開心到哭。」、「現場眼淚流出來了！」、「莫名感動＋起雞皮疙瘩」「感覺猶如當年第一次在電台聽到這首歌，現場比CD版更具感染力。」等，掀起粉絲熱議。