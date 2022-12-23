《想見你》電影版將在30日於全台戲院正式上映，影集版的OST老班底孫盛希、陳零九等歌手也都將再為電影新曲獻聲，讓廣大歌迷影迷期待不已。《想見你》電影版全新主題曲〈眼淚記得你〉由「金曲唱作小天后」孫盛希親自包辦詞曲、製作、演唱，全心投入為電影版量身打造。

這次孫盛希挑起大樑，為電影版唱作主題曲〈眼淚記得你〉，前導宣傳片中的背景歌曲僅曝光兩句歌詞，就被網友認出歌聲，直言：「一聽到希希聲音就起雞皮疙瘩」、「有孫盛希就期待了」，讓孫盛希表示：「我自己很喜歡《想見你》的故事，所以投入了很多情感在唱作，很開心歌曲也受到大家的喜愛！」

孫盛希也分享創作靈感來源除了劇情，也包含想念的家人：「是一種溫暖又哀傷的感覺，鼻子酸酸、心裡激動的，那樣的感傷可能每一個人心裡都曾感覺過。」

歌曲描寫在不同時空思念彼此的心情，有時候心愛的人離開了，也許覺得一切變模糊了，但是心還記得很深刻，眼淚就會不自覺流下，歌名因此取作「眼淚記得你」。