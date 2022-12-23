謝金晶前陣子趁空檔赴日本旅遊，開心享受當地美景。（豬哥亮電視台提供）

謝金晶日前被哥哥謝順福受邀為AI豬哥亮系列影片配音演出，謝金晶的初體驗就是飾演小和尚挑戰童音，在錄音室一再NG到崩潰笑場投降。謝順福日前開心宣布「豬哥亮電視台」YT頻道，在23日耶誕前夕將推出「豬哥師與小和尚」系列影片作為延續歡樂首棒，透過AI豬哥亮逗趣的禪意開釋，延續散播歡樂。

謝順福也表示，2年前推出AI豬哥亮洗手舞得到熱烈回響，因緣際會又找到父親的經典電影《大釣哥》、《大喜臨門》導演黃朝亮的兒子當導演，「我們都是星二代，因而很有默契，兩個第二代合作立即擦出火花，同時也結合老爸生前御用的節目企劃與編劇等工作夥伴，大家都很開心支持延續父親生前的宗旨延續歡樂為目標」，因此目前口袋題材劇本非常足夠，之後也會結合時事等等，AI豬哥亮將隨時以不同的分身歡樂出擊。

此次AI系列籌備近一年，因而促成謝金晶首次擔任聲優的演出，謝金晶以童音可愛的稚嫩對話讓人驚艷，日後還會再跟妹妹合作，讓她嘗試各種不同的角色，除了聲音更不排除也會讓謝金晶現身演出，謝順福並說日前才在夢中看到老爸坐在電腦前，開心說：「不發一語的頻頻回頭對我笑，很久沒夢到老爸了，這是好兆頭，老爸應該也很有興趣吧。」更提到，構思企劃前都有先請示豬哥亮都有得到父親的應允，才放心的開始進行，「老爸永遠都是最支持我的。」

謝金晶前陣子才從日本旅遊返台，俏皮笑說目前行程滿檔，但還是想在聖誕節期間偷閒出國，想到東南亞曬太陽，而在日本旅遊期間，與閨蜜等八名女生在日本穿和服逛街在淺草逛街，一路上還被日本人要求拍照，更被不少觀光客誤認日本女生爭相合照，讓謝金晶直說跟好姊妹出遊就是開心盡興。