品冠日前受邀赴馬來西亞出席活動，開心跟粉絲互動。（種子音樂提供）

品冠日前趁工作空檔回馬來西亞陪伴想念的家人們，日前受邀參與「誠品吉隆坡開幕活動-感受誠品探索之旅講座」，還在現場演唱經典歌曲〈門沒鎖〉、〈不如我們今天見〉、〈我以為〉等，吸引大批粉絲支持。他一回到大馬時，把時間留給家人陪伴彼此，跟心愛的家人一起聊天、看熱血的世足比賽，也在家裡附近散步、逛街。

他憶起與年邁父親散步時，父親對他說：「冠，可能要放慢一點了，我現在走不快了。」讓他感慨萬千地表示，忘了父親也已80歲，母親也時常忘記通訊軟體的密碼，還因此重辦了很多次帳號。

品冠在家中還翻找不少過往的舊照片，分享讀6年級時，母親想要牽他的手一起走路回家，卻被他默默地甩開，笑說，他現在想起來完全感同身受，因為正讀小學的兒子Jayden也開始不願意被他牽著手被同學看到，「時光也許無法倒流，是美好的記憶幫我們留存了青春，讓我們好好愛著身邊的人。」