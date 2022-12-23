美國對中國實施半導體技術禁運，以壓制中國半導體產業發展，卻反而引爆中國資金瘋狂湧入半導體產業，令西方投資界大惑不解。大陸最近幾年在半導體產業上類似的投資熱潮已多次出現，但大多數都是爛尾收場，能持續營運的也罕有穩定獲利。今年以來大陸半導體企業多數股價升溫，又有大量半導體企業申請首次公開募股（IPO），應該要特別留意背後隱藏的風險。

據外媒報導，今年美國祭出晶片法案，系統性地對中國半導體產業實施禁術禁運，但申請IPO的半導體企業依舊非常熱烈，總規模達170億美元。分析人士認為，業者與投資人相信在這種情況下中國政府將以戰略的角度扶植半導體產業，因此勇於跟隨北京政策腳步。這種心態同樣也反應在已上市的晶片產業的股價上，今年以來有近6成晶片股價比上市上漲20%以上，其中有1成上漲1倍，與其他國家晶片企業絕大多數下跌形成強烈對比。

今年美國祭出晶片法案，系統性地對中國半導體產業實施禁術禁運，但申請IPO的大陸半導體企業依舊非常熱烈。（圖／美聯社）

中國資金瘋狂湧入晶片產業的現象已持續數年，至少已有數兆人民幣之多，其中國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）投入最多，今年8月，大基金有包括總經理丁文武在內的6名高管以嚴重違法違紀被查落馬，震驚 業界。聚集了數兆資金用於推動國家半導體產業政策龍頭，淪落為業者炒作股票的幫兇，也值得那些天天高唱要用舉國體制打敗美國晶片技術禁運的人冷靜思考。

其實在此之前，中國晶片產業造假、矇騙、爆雷、爛尾的現象早已層出不窮。僅2020年上半年，大陸約有20個地區開展半導體專案投資，規模合計超過600億人民幣（約合86億美元）。當時中國最有名半導體企業武漢弘芯和擁有百億美元實力的晶片巨頭紫光國微因股票崩盤而引爆熱議，許多國產晶片企業的爛尾現狀自此被一一揭開。

中國知名半導體企業武漢弘芯和紫光國微因股票崩盤而引爆熱議，大陸國產晶片企業的爛尾問題也被一一揭開。（圖／新浪網）

這並非大陸第一個暴雷爛尾的大型晶片企業項目，官方媒體曾報導，在武漢弘芯爛尾之前的一年多內（2019~2020），大陸就有5個省的6個百億人民幣等級的半導體大型專案停擺。例如成立較早的南京德科碼號稱投入數25億人民幣資金，實際只有1/10，2年不到就爛尾，人去樓空。另一家在江蘇淮安的德淮半導體專案投資450億元人民幣，第2年就爆雷，最後連一條生產線都沒建成，同樣爛尾收場。

學到教訓後，情況依然沒有好轉。從2020年到2022年5月，大陸新成立的半導體企業有數萬家，業界估計約有9成是趕熱潮、假投資與搶政策補貼，手段全部靠造假，目的是騙錢。而許多在熱潮中被鎂光閃得睜不開眼的半導體業界大佬們，反貪腐一抓就一大把，沒抓到的更多是轉移資金捲款潛逃海外。

長江存儲是大陸半導體業界少數在技術有突破性發展的企業，但現在也遭美方列入實體名單。圖為中共國家主席視察長江存儲。（圖／新華社）

分析人士指出，這幾年來投入半導體行業的資金最少4兆人民幣以上，但是資金使用效率非常低，大都是蹭熱度與重覆投資而浪費掉，加上高管貪污腐化嚴重，把整個產業環境搞得烏煙瘴氣。只有少數幾個企業像長江存儲、長鑫這類記憶晶片企業或設備企業，確實累積了一些基礎與實力，但在這輪美國的制裁中又陷入困境，到目前還沒有聽說有任何確實的解決方案。

根據企業訊息查詢平台《企查查》9月份統計，今年1~8月期間大陸註冊企業名稱或品牌中含有「芯」字的企業─亦即從事晶片相關產業─有高達3470家注銷登記，數量超越2021年同期的3420家及2020年同期的1397家。顯然進場博弈的企業愈來愈多，退場的也跟著增加。

數日前《路透》有消息傳出，中國正在制訂一項規模逾1兆元人民幣(約合1430億美元)的半導體產業扶持計劃，以應對美國技術輸出限制，實現高階晶片自給自足的目標。現在趕著要IPO的半導體企業以及追逐晶片企業股價的投資者看中的應該就是這塊大餅，甚至估算未來可能還有源源不絕的政府資金投入。至於是不是會像前幾年那樣又是一片爛尾與貪腐叢生，外界可以拭目以待。