花蓮凌晨規模3.8極淺地震 最大震度3級 05:232022/12/23 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮凌晨規模3.8極淺地震 最大震度3級。(圖/氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，23日4時37分發生芮氏規模3.8地震，地震深度7.0公里，震央位於花蓮縣政府西南方52.5公里（位於花蓮縣萬榮鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：楊昭彥）1111223 花蓮縣凌晨芮氏規模4.3地震 最大震度4級 22：32花蓮規模4.6地震 最大震度4級 東南部海域規模4.0地震 最大震度台東縣3級 #花蓮縣 #花蓮地震 #規模3 #最大震度3級 #中央氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 04：14臺東極淺層地震 規模4.0、最大震度4級 05:052022/12/10 生活 花東規模6.2強震 落石砸傷登山客 04:102022/12/16 生活新聞 花蓮芮氏規模6.2地震 中捷降速車巡後恢復正常運轉 12:332022/12/15 生活 花蓮東大門推環保夜市 源頭減塑更拚環境整潔 15:022022/12/15 生活 花蓮縣施政成果奪雙冠 徐榛蔚：鄉親的需求就是施政目標 12:022022/12/07 政治 創新高！今年強震次數較平均值多3倍 未來一周恐有規模4餘震 13:322022/12/15 生活 國家警報響！花蓮規模4.5地震 最大震度3級 07:052022/12/15 生活 規模6.2大地震 嘉義4級超有感 網友：搖好大！嚇死！ 12:352022/12/15 生活 規模6.2強震後5分鐘 玉山傳2、3人遭落石擊中 13:552022/12/15 生活 寒流直逼濁水溪 半個台灣急凍 高屏也淪陷了 11:072022/12/17 生活 加強防救災演練 花蓮吉安鄉勇奪消防署績優肯定 10:282022/12/21 寶島 甫奪音樂縣賽特優冠軍 花蓮女中國樂隊辦音樂會與友校交流成果 16:132022/12/20 寶島 太天真！ 吸毒男將外包裝沖馬桶堵水管 花蓮警立揪出移送 14:362022/12/17 社會 寒流強襲 2天99人疑天冷猝死 04:102022/12/18 生活新聞 6.2強震當下正在修車 花蓮機車行老闆一舉動網感動：用命在經營 20:312022/12/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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