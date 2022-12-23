根據中央氣象局最新資訊，23日4時37分發生芮氏規模3.8地震，地震深度7.0公里，震央位於花蓮縣政府西南方52.5公里（位於花蓮縣萬榮鄉），最大震度花蓮縣3級。（編輯：楊昭彥）1111223

花蓮縣凌晨芮氏規模4.3地震 最大震度4級
22：32花蓮規模4.6地震 最大震度4級
東南部海域規模4.0地震 最大震度台東縣3級
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