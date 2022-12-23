港片《正義迴廊》將震驚全香港駭人聽聞的弒親案血淋淋搬上大銀幕，在香港上映後成為票房黑馬，目前累積將近4千萬港幣票房，導演何爵天及監製翁子光21日接受台灣媒體視訊訪問，由於該片最初找投資者困難重重，直到「K先生」出手資助100萬港幣，作品才得以順利拍攝，不少網友猜測K先生應為古天樂或郭富城，對此，翁子光也直言並不是郭富城，「對他真的很抱歉，但也很容易猜」。

《正義迴廊》監製翁子光（左）、導演何爵天接受台灣媒體訪問。（甲上提供）

翁子光笑說自己當初接受香港媒體訪問時，始終不願透露K先生的身份，因此面對台媒一樣無法明講，但他表示，由於當時K先生假使要投資電影，必須牽扯到關於公司上的事情，最後只好由個人名義捐贈。不過他也如果自己是投資方，「《正義迴廊》我也不會投，一是因為限制級電影，二是因為演員全部都是素人」，但他想拍一部對香港電影有幫助的片，就去向K先生提案，告訴對方會讓這部片不賠錢。

而目前電影在票房上取得超乎預期的成功，翁子光也稱「其實還不敢跟他說，因為我說了K先生，大家都猜到是誰。但他不是好大喜功的人，可是有機會的話我很希望能夠坐下來聊跟他喝一杯好好地聊」。電影改編自2013年轟動全港的「逆子弒親案」，題材比較敏感，拍攝時會覺得壓力很大嗎？翁子光坦言：「其實越震驚社會壓力越小，這個反而不是壓力，在香港拍戲大家都知道壓力在哪裡。」

《正義迴廊》將震驚全香港駭人聽聞的弒親案血淋淋搬上大銀幕。（甲上提供）

另外，翁子光曾在2015年以電影《踏血尋梅》獲金馬獎9項提名，對於《正義迴廊》將於下周五（30日）在台上映，翁子光開心說，台灣是自己的福地，後來跟台灣電影人工作人員也都很有緣份，當初在拍攝電影時，與廖桑跟杜篤之合作，近期最後一次來台灣是拍攝吳青峰的MV，他也透露，自己最想合作的台灣演員是劉冠廷；何爵天則笑說，自己是很喜歡男星彭于晏。

翁子光也透露，自己一直很希望來台灣拍電影，很多台灣導演自己都很喜歡，「像《陽光普照》導演鍾孟宏，我覺得台灣演員一波波接棒地很好，整個氣氛也很好」。接著提到，曾有人找過他來台灣拍攝同性戀題材的電影，但最後一直找不到資金作罷：「我那時候有跟烈姐和李耀華姐聊過，告訴他我想要來台灣拍電影，我覺得台灣很多有趣題材，像是台灣的案件、黑幫、黑道的故事，我也可以嘗試拍愛情片。」

另外，該片除了啟用許多舞台劇演員外，也請出在80、90年代的「玉女掌門人」葉蘊儀，以及資深男星周文健，導演何爵天表示：「葉韻儀是我童年的偶像，我那時候想找很多年沒拍片的演員演戲，像葉韻儀、周文健都是我小時候很喜歡的演員。」翁子光則笑說，只要找到理由把對方戲癮拉出來，大家都是很願意可以聊的，「葉韻儀、周文健雖然對年輕人來說可能不認識，但以前只要請出來就是票房保證」。