烏克蘭總統澤倫斯基結束閃電訪問美國的歷史性行程，這是他在俄羅斯2月全面進攻烏國後的首場國際訪問。針對美國總統拜登正式宣布，提供愛國者飛彈強化烏克蘭防空一事，俄羅斯總統普丁回應，向烏克蘭提供愛國者飛彈，這是「延長衝突」，他更撂狠話：「很好、給吧，我們也會把愛國者「幹掉」。

澤倫斯基訪美之際，美國國防部宣布向烏克蘭追加18.5億美元的安全援助，包括首次向烏軍提供一套先進的「愛國者」防空飛彈系統和彈藥、用於 「海馬士」多管火箭系統的額外彈藥、飛彈、大炮和其他彈藥等。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，對於烏克蘭再獲美方軍援，普丁在新聞發布會上說：「我們也會把愛國者幹掉。」他指出，愛國者系統陳舊，俄方總能找到反擊方法，批評美方此舉只會徒勞無功，導致衝突延長。普丁表示，俄羅斯希望結束俄烏戰爭，而這將無可避免地涉及外交解決方案。

此外，俄羅斯外長拉夫羅夫日前指出，任何包含烏克蘭武器的物資都將成為俄羅斯的合法打擊目標。俄羅斯外交部表示，北約國家向烏克蘭供應武器是在「玩火」。

俄烏戰逾300日，雙方損失與消耗不斷擴大。俄國防部長蕭依古提議把俄武裝部隊總數從目前的約100萬增至150萬人。普丁21日批准增加軍力，預示著正為在烏克蘭打一場持久的戰爭做準備。普丁表示，現在不會給每天耗費多少枚炮彈的數字，這些都是很大的數字。俄羅斯耗費很大的軍事儲備，但基輔很快就會沒有軍事儲備，如果「還不是完全歸零，也正在迅速地朝這方向發展。」