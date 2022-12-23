台北市第三選區立委補選，民進黨吳怡農對戰國民黨王鴻薇，吳怡農面對王鴻薇多次叫戰辯論，都未正面回應。媒體人吳子嘉預估，若以投票率4成來算，吳怡農大概會輸王鴻薇10%，約1萬票左右。

吳子嘉22日在《關鍵時刻》節目中認為，吳怡農根本沒有在選，有朋友打電話給他，請他來估票，如果以投票率4成來算，1%是1300票，吳怡農大概會輸王鴻薇10%，10%就是13000票，13000票很接近，輸贏大約1萬票左右。基本上，現在是屬於垃圾時間。

吳子嘉覺得，民進黨剛剛輸掉嘉義市長選舉，現在北市立委補選若再輸，然後南投立委補選再輸，若連續三輸，民進黨新科黨主席大概要火大了，因為搞成這個德行。

吳子嘉認為，這場選舉一路下來，吳怡農似乎沒人在管，他自己一廂情願的想法，而民進黨選舉基本是派系導向，看來他是被派系丢包了；加上吳怡農胡說八道，選成這個樣子。因此他們估計，吳怡農大概會輸掉1萬票左右。