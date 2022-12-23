國民黨籍新北市長侯友宜成功連任，拿下115萬票，大勝民進黨林佳龍的69萬票，更拿下全部29個行政區，其中包括三重蘆洲等綠營傳統票倉。民進黨新北市三重蘆洲區議員當選人顏蔚慈表示，侯友宜拿下三重蘆洲綠營票倉，對民進黨算是一個警訊。

2022年九合一選舉，民進黨在三重蘆洲共拿下13萬5036票的議員票，得票率是過半的51%，國民黨只拿到8萬843票，得票率30%。但是在新北市長投票方面，卻出現「分裂投票」，侯友宜反而拿下15萬1444票，贏過民進黨林佳龍的11萬8832票。

顏蔚慈今(23日)在香港媒體《中評社》分析表示，三重蘆洲有很多中南部移民，是綠營傳統票倉，被侯友宜拿下可說是警訊。三重蘆洲有非常多的外縣市移居人口，因此中南部選民的偏好度、接受度，都可以從三重蘆洲來觀察，所以侯友宜能否把影響力拓展到北部以外的地區，甚至到濁水溪以南，吸引到更多中南部選民的支持，三重蘆洲是很重要的觀察點。

顏蔚慈接著指出，民進黨推出候選人林佳龍，因提名時程較晚，選戰打起來很辛苦。加上侯友宜又對林佳龍打出的許多議題採取冷處理，讓這場選舉難以激起更多的討論與火花。

顏蔚慈認為，侯友宜在三重蘆洲的表現超出預期，選舉結果算是一個警訊，不能認為這個區域的結構綠大於藍，選民就一定支持民進黨推出的人選，否則就可能出現三重蘆洲這次分裂投票的情形。