氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晨真實色雲圖顯示，雲街遍布在東海南部以北、未及台灣附近海域，隱含台灣清晨的「超低溫」，主要來自「強輻射冷卻作用」，並非都是冷空氣造成的。

吳德榮表示，最新(22日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下周一(26日)清晨，「乾寒流」籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下「或許」不覺得很冷，但入夜後有「強輻射冷卻作用」加持，氣溫降得非常低，本島平地的最低氣溫將降至4度左右；民眾早晚應特別注意保暖，農漁養殖業要防範寒害的發生。今日各地區平地氣溫：北部5至17度，中部6至22度，南部7至24度，東部9至22度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下溫暖舒適、晚微冷。下週二、三(27、28日)西半部晴朗穩定，氣溫續升，白天溫暖舒適、早晚微冷、日夜溫差大；東半部水氣增多、偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週四(29日)起受另一波「東北季風」等級的弱冷空氣影響，轉為北部、東半部有局部雨，中南部晴朗穩定，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼的天氣型態。