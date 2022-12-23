低溫特報。（中央氣象局提供）

寒流來襲，中央氣象局今針對19縣市發布低溫特報，台灣本島僅台東未列入警戒。氣象專家吳德榮指出，今晨平地最低溫發生在苗栗公館4.1度，直逼上波寒流紀錄。今起至下周一（26日）清晨，台灣被寒流籠罩，低溫維持4度左右；下周東北季風南下，天氣轉為濕冷，北、東有局部雨。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，雲圖顯示，象徵冷空氣的「雲街」，遍布在東海南部以北，還不到台灣附近海域，今晨的「超低溫」，主要來自「輻射冷卻作用」，並不全然是冷空氣造成。

最新模式模擬，今起至下周一清晨，寒流籠罩全台，白天雖有陽光，但入夜後氣溫急降，夜間和清晨超冷，平地低溫下探4度，民眾應注意保暖。今各地氣溫：北部5至17度、中部6至22度、南部7至24度、東部9至22度。

中央氣象局長鄭明典分享，寒流期間天氣變化劇烈，以台北市來說，溫度曲線出現明顯高低變化，冷的時候不到10度，但陽光出來後，高溫飆到近20度，「簡單來說就是日夜溫差大」。他補充，很多地方的溫差比台北還大，早出晚歸的朋友務必注意保暖。