民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文表示，她下周將陸續召開國安高層會議，並在備妥方案後向大家報告。淡江大學助理教授何景榮卻爆料，他2017年曾參加總統府關懷新住民、諮詢新南向政策相關活動，蔡當時不僅遲到，且坐下來的第一句話居然是「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了……他們講話好無聊！」此話一出大家全愣住，連時任總統府發言人林鶴明都露出木然的鐵青之色。何的說法引熱議，大批網友驚呼「真的假的」，對一國之君竟出此言大感不可思議。

何景榮昨（22）日在臉書發文，刊出他與蔡英文的合照表示，2017年12月8日上午，他又被叫進總統府。美其名是，總統要關懷新住民、諮詢新南向政策；實際上就是進府內吃吃喝喝、拍拍照，營造民進黨政府關心新住民、推動新南向的假象而已。

何景榮爆料，他們等了很久，蔡英文才姍姍來遲，她坐下來的第一句話，就是：「唉！剛才開國安會議，我都快睡著了……他們講話好無聊！」大家聽到都愣住了！「堂堂一國之君，怎麼會在公開場合，這樣批評黨政高層呢？」他心裡這樣想的同時，也望向他左前方的林鶴明，林平時像彌勒佛一樣的肥厚笑臉，此時卻露出木然的鐵青之色。

此文湧入破2000個讚與近200則留言，討論熱烈。網友紛紛表示：「真的假的啊！好奇幻的總統府之旅」、「文情並茂，整篇看到笑哭」、「這篇會引起迴響（出征）」、「沒想到我們被這個真沒料的人騙了這麼多年」、「這個政腐會有這麼多的側翼護航，真的不意外」、「羨慕可以去吃吃喝喝蹭飯拍拍網美照」、「笑死，好有畫面哦」。