長瀨昆妮曾是直播主連千毅愛將，有著「最凶日文老師」之稱的她，有著甜美外貌以及凹凸有致的S曲線身材。時常在社群平台曬出養眼照片，目前已擁有逾20萬名粉絲追蹤。昨(22)日時逢冬至佳節，她也順應節氣，在社群平台上曬出多張下廚煮湯圓的美照，儘管天氣寒冷，卻讓網友們看得熱氣上湧。

長瀨昆妮昨(22)在IG上曬出兩張煮湯圓的美照，更加碼附上影片，只見她身穿一件白色深V毛衣，盤起頭髮，露出大片鎖骨以及雪白嫩膚。看起來就像個賢妻良母。此外，更配文寫下：「跟我過冬至，晚上讓你失去理智。」字句間盡顯誘惑。

由於長瀨昆妮曬出的照片視角是由上往下的俯瞰視角。渾圓飽滿的美胸上緣曲線在鏡頭前若隱若現，深邃事業線更是藏都藏不住，讓網友看得為之瘋狂，爭相前來按讚朝聖。

不少網友湧入留言，祝福長瀨昆妮冬至佳節愉快。表示：「妮妮衣服要穿好喔！要注意保暖，與妮一起過冬至」、「看妮親下廚，理智線早已斷成好幾截」。更有網友歪樓指出：「你胸前就兩顆渾厚的大湯圓，我想吃」、「少放兩顆！」對於這些留言的網友們，長瀨昆妮也親自回覆：「冬至快樂，奶香湯圓好吃喔。」祝福大家都能有個美好的冬至時光。