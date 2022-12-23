曾紅極一時的偶像團體「紅孩兒」成員王海輪，11年前與大他7、8歲的太太結婚。豈料，近日卻與「大提琴界林志玲」嫚凌傳出婚外情，王海輪解釋自己只是嫚凌公司的總監，嫚凌昨也以17字回應：「再美好的愛情都不值得拿傷害別人來換」。對此，王海輪元配也回應了。

據《鏡週刊》，報導，王海輪元配得知此事表示相當傷心，雖然兩人已經沒有男女之情，但都已經生活這麼多年仍保有親情，她大度表示不想再說任何傷害王海輪的話，但仍會要求離婚。

據悉，鍾女曾是校花，畢業後從商成為職場女強人，鍾女和王海輪交往時相當用心，經濟上幾乎都是她買單，結婚後也一肩扛起家庭經濟重任，即便王海輪在演藝事業沒有起色，但依舊對王海輪非常好，無怨無悔支持他的生活所需。

不料，王海輪卻傳出婚外情，鍾女知情後便要求離婚，雖然王海輪不願意，但鍾女離意甚堅，再三強調一定會離婚。前天更在私人臉書訴說：「抓不住的東西，連伸手都是多餘，能被人搶走東西，本來就不曾屬於你，你要相信，最好的自己留給自己，一定會遇到那個對你最好的人。」字字句句透露出情已逝的無奈。