總統蔡英文21日表示，下周她將召開國安高層會議，就台灣整體經濟情勢及國安議題進行討論。對此，資深媒體人蘭萱直言，若蔡英文在國安會議上只講兵役、小三通等，沒有回到民進黨內整個施政被人家唾棄或失望而進行反省的話，民進黨不可能變，蘭萱認為蔡英文必須「下詔罪己」，若蔡不承認是她造成民進黨敗選最主要原因，民進黨檢討不起來。

蘭萱昨(22)日在政論節目《少康戰情室》中指出， 如果下禮拜蔡英文召開國安會議，只講兵役、小三通等，沒有回到民進黨內整個施政被人家唾棄或失望進行反省的話，「我覺得民進黨不可能變」。蘭萱直言，蔡英文必須「下詔罪己」。

蘭萱認為，若蔡英文不承認包括提名人選都英派的、論文事件所導致一屍N命，整個策略也是因為蔡英文喊全黨挺林智堅、全黨挺鄭運鵬等，是她造成民進黨敗選最主要原因，民進黨檢討不起來。

蘭萱也提到，若蔡英文不願承認也沒有去發動反省跟改革，民進黨就沒有人敢，賴清德也就少了希望重新喚起民意去跟隨民進黨的機會。蘭萱直言，蔡英文任期即將結束，不用去擔心顧慮賴清德，但她認為蔡英文不能夠那麼自私。