30歲李姓男子以外出2、3天為由，請家人代為照顧愛犬，昨凌晨2點卻被發現頭部中彈死在車上，右手握著一把改造手槍，今檢警相驗，發現死者右太陽穴有子彈射入口，但並未射出，懷疑子彈疑卡在頭部，今嘉義地檢署法醫相驗，將排定12月28日解剖，取出彈頭進行彈道比對。

法醫昨天相驗後，發現死者手上有火藥殘留，經詢問家屬，家人指他長期患有糖尿病，最近情緒起伏大，研判目前並無外力介入的情況。

檢警表示，昨凌晨2點多，梅山鄉水興村一處空地因停放自小客不斷發出踩油門的引擎聲，吵得附近居民睡不著覺氣得報警，結果警方到場，驚見駕駛座坐著一名無意識男子，右太陽穴有明顯槍傷，且死者右腳還死踩著油門，經通知家屬到場，確認是水泥工李姓男子。

家屬向警方表示，死者長期被糖尿病等慢性病困擾，近日情緒有所改變，晚間出門前特別交待，他要出門2、3天，請家人務必要把愛犬照顧好，沒想到幾小時後再見到人，已是冰冷遺體，令家屬悲痛萬分。

今嘉義地檢署法醫相驗，發現死者頭部疑似射入口1處，未見射出口與彈頭，已排定12月28日解剖取出彈頭進行彈道比對。

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