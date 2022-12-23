吳怡農(右)跑行程時在內湖遇見車禍事故，立即下車看顧傷者，直到救護車到場接手才離開。（中時資料照／張鎧乙攝）

臉書網友留言。（圖／截自臉書）

台北市第三選區立委補選，民進黨候選人吳怡農昨（22）日結束行程後，準備搭車離開時，遇到機車騎士與小貨車擦撞的車禍，吳怡農立刻下車查看，並跪在地上對受傷騎士進行檢傷評估，待救護車抵達現場後才離去。此畫面由本報獨家拍到引起熱議，但吳怡農此舉卻沒讓網友一面倒的「感動」，甚至有網友指，現場還可見吳怡農身旁有位助理也拿出手機拍照，讓人覺得吳救人的動作、姿勢是否顯得刻意？討論度爆表。

台北市萬豪酒店前，22日下午3時許發生一起車禍，一名年約30歲男騎士受傷倒地，吳怡農恰巧路過，馬上下車查看，並以跪地姿勢查看民眾傷勢，直到救護車到場才離開。

吳怡農後來受訪表示，他當時搭乘計程車，因為當時車流停住，看到前面有車禍，受傷騎士在十字路口，是一個蠻危險的地點，因為警消尚未抵達，他在第一時間、在安全狀況下下車查看，同事幫忙管制車流，確保後面沒有車子撞上來，而在救護車抵達後他就離開了。

此消息引發網路極大討論，但卻有不少人不是讚爆，反而「感覺不對」。媒體人張禹宣就自創成語「視農恭傷」狠酸；許多網友們也湧入《中時新聞網》與臉書相關連結酸：「隨扈忙著照相，農農擺好姿勢？」、「這套路似乎已經不管用了」、「看看旁邊隨扈及時拿出手機拍照的姿勢...」、「知道會被跟拍？」、「這不巧了嗎？問問師父賴清德、涂醒哲……」、「劇本換一下」。