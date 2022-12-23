中租-KY(5871)公布2022年11月自結合併營收創77.36億元新高，月增0.51％、年增達20.62％。歸屬母公司稅後淨利20.65億元，雖月減5.97％、降至今年低點，仍年增達11.58％、續創同期新高，每股盈餘（EPS）1.31元。

累計中租-KY前11月自結合併營收788.35億元、年增達20.41％，歸屬母公司稅後淨利253.56億元、年增達27.3％，每股盈餘16元，均超越去年全年合併營收721.59億元、歸屬母公司稅後獲利216.43億元、每股盈餘14.8元紀錄，全數提前改寫年度新高。

中租-KY表示，前11月獲利年增達27.3％，主要受惠營收年增達20.41％、成本費用率控制得宜，且整體所得稅費用率較去年同期減少。觀察各地區前11月營運狀況，台灣獲利年增達24％、東協獲利年增達21％，中國大陸獲利則年增4％。

中租-KY財務長陳文正先前法說時表示，台灣及東協應收帳款成長已快達成全年目標，中國大陸成長亦接近10％目標，因此台灣及東協不會再特別調高目標設定，中國大陸則持續努力、目前看來非常有機會達標。對整體成長目標維持不變，預期有機會達成或超標。