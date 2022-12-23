金管會22日宣布核准台灣星產銀行以現金對價，受讓台灣花旗銀行消費金融業務，受讓基準日為2023年8月12日，預估屆時台灣星產銀行資產總額將達8527.21億元，位居國銀第18名，國內營業據點將自29家跳增至74家。

星展集團今年1月初宣布將併購台灣花旗消金業務。依去年6月30日數據，台灣星展受讓台灣花旗營業資產預計為3922.58億元、營業負債為3207.36億元。銀行局副局長林志吉說明，由於併購標的淨資產價值及溢價都會變動，目前無法確定交易金額。

林志吉表示，據台灣星展及台灣花旗約定，交易價格將待明年8月12日受讓基準日數字為準，且溢價將不超過220億元。而據台灣星展估計，至受讓基準日時，合計資產總額將達8527.21億元，國內營業據點達74家。

林志吉表示，依2家銀行申請書件說明，台灣花旗將消金業務讓與台灣星展後，可更專注於企金業務發展。台灣星展則因業務規模擴大，有助創造規模經濟及營運綜效，提供客戶更多元化商品及服務。

據金管會統計，截至2022年11月底，台灣星展資產總額4744億元、台灣花旗資產總額8378億元，分居國銀第26名、第19名。2022年前11月台灣花旗稅前盈餘為47.77億元，台灣星展稅前盈餘為13.31億元。

信用卡業務，台灣星展流通卡數65萬張、台灣花旗279萬張，合併後台灣星展將躍居國銀第6名。簽帳金額方面，前11月台灣星展為41億元、位居國銀第17名，台灣花旗達212億元、位居國銀第6名，合計後在國銀排名維持第6名不變。

林志吉指出，台灣星展銀行目前設有29家據點、台灣花旗銀行則有45家據點，合計74家據點中有48家、約6成位於北部，雙方並未提出分行整併計畫。目前台灣星展銀行員工約2100人，加計自台灣花旗銀行移撥的3300多人，未來員工總數估近5500人。

不過，台灣花旗目前設有66台ATM，台灣星展銀接手後將全部裁撤。林志吉表示，台灣星展銀行雖未提供ATM，但提供提款免手續費、跨行轉帳手續費減免等優惠，確保客戶能便利使用其他同業ATM以滿足需求。

對於金管會核准台灣星展受讓台灣花旗消金業務，台灣星展發表聲明，感謝主管機關對併購案的相關協助與支持，未來將攜手同心加速進行各項整併作業，預計明年8月完成整併，為所有客戶帶來更優質且全面的創新產品與服務。