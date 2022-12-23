裕融(9941)與綠界科技(6763)宣布跨界策略聯盟，雙方將以增發新股方式受讓對方增資發行新股，搶攻線上金流多元服務商機，換股比例為裕融企業1,275,000股換發綠界科技500,000股，預計交易完成後，裕融企業將持有綠界科技約2.72％普通股股權，綠界科技將持有裕融企業約0.26％普通股股權。未來綠界科技將與裕融百分之百持股子公司裕富數位資融合力加速推進線上交易的多元分期服務。

裕富數位資融2016年成立至今，是近5年全台累積無卡分期承作件數最高的公司，合作銷售商累積數千家，分期市占連年保持市場第一，累積分期會員數高達91萬戶，2021年營業淨利高達12億元，營業利益率達43.7％，優於市場上同類型分期公司，成為裕融重要的獲利引擎之一。

裕富數位資融主要業務涵蓋機車、重機、消費品，有別於傳統資融公司，以結合金融與科技，提供消費者更快速、簡便的支付及分期工具，主打低申請門檻的無卡分期。

綠界科技為企業用戶及個人商家串接金流、物流、電子發票及票券發行管理，並涵蓋超商代收付、貨到付款、門市銷售POS機等實體服務，在中小型電商市佔率已逾7成，成為台灣第三方支付的領導品牌。近年來疫情影響，電商與數位轉型爆炸性成長，使綠界科技處理總金額量GMV不斷攀升。

全球每年線上刷卡與分期交易量也持續上揚，分期商機更是不容小覷。綠界科技預計明年度在線上付款頁導入裕富數位資融的分期系統，將為消費者打造更輕鬆的支付模式，也有望以更多元的支付方式促成電商業績高峰。