福爾摩沙產險籌備處向金管會申設純網路保險公司，惟金管會進行審查時發現，該公司因未符合法定資格，22日宣布駁回申設案，目前僅剩中信網路產險1家有機會取得純網保執照，審查結果預計明年4月底前出爐。

金管會因應金融服務數位發展趨勢，為推動創新保險商品研發及滿足消費者多元需求，去年12月底日宣布開放設立純網保政策，並陸續完成申設及經營相關法規修正，於8月起至10月底開放業者申請設立，受理申請期間截止後，預期審查期間為5個月。

保險局主秘古坤榮表示，申請期間共接獲「中國信託網路產物保險股份有限公司」及「福爾摩莎產物保險股份有限公司」2組團隊遞件申請設立純網保公司，但經「純網路保險公司審查會」審查後，發現福爾摩莎產險未符合法定資格，故決議駁回其申請案。

古坤榮指出，福爾摩莎籌備處申請案沒有金融業及金融科技專業發起人、僅有2位自然人，且發起人未預繳股款、未具法定股權結構、未提供實收資本額及資金來源等，與規定應檢附書件不完備或不充分、且不可補正，故依規定駁回其申請案。