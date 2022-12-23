情侶溝通不容易，一名女網友分享，她和男友約會的時候，男友經常騎著「阿桑款機車」，車身顏色鮮豔就算了，前方還掛著一個菜籃子，讓她在路上遇到熟人都覺得很尷尬，因此委婉的向男友表達以後可搭大眾運輸工具約會，怎料卻被對方拒絕，後來她想著減少出門次數，卻又被男友質疑是不是不愛了，引起網友討論。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，她和男友交往前就知道，對方騎的機車是家裡面的舊車，但兩人在一起後，她才知道男友騎的竟然是「菜市場阿桑款機車」，就是那種顏色鮮豔，前面還有一個菜籃子的那種，很適合去買菜的那種。

女網友指出，起初她沒有很在意，想說這不過是代步工具，直到在路上遇到認識的人以後，才發現這款買菜車真的超丟臉，但她怕直接講會傷害到男友，而且顯得很沒有禮貌，所以她就委婉的建議男友以後可搭大眾運輸約會，結果對方卻嫌說搭公車和捷運不方便，堅持要騎機車，因此她想說那就乾脆減少出門約會的次數，沒想到男友卻因此鬧說「是不是不愛他了！」為此原PO感到很困擾，因為其實她不是不愛他，只是真的很難接受那輛菜籃車。

貼文引起網友討論，兩派人馬戰翻，有些人認為女網友太過於在意他人的眼光，但也有網友力挺原PO說，菜籃車真的蠻不行的，但原PO也沒有要男友買新車，甚至提議可以一起搭大眾運輸工具，顯示她其實沒有愛慕虛榮或是很物質啊！