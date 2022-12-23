巴哈馬引渡加密貨幣交易所FTX創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）返美受審，紐約聯邦法官周四（22日）裁決以2.5億美元保釋。

檢察官稱此為歷來最高的審前保證金，表示班克曼弗瑞德預計周四自拘留所釋放，但必須留在他父母在加州的家，穿戴電子監控腳鐐。他將於1月3日在紐約市接受下一次聆訊。

保釋金是由班克曼弗瑞德家人房屋產權抵押籌得，簽署人為他的父母以及另兩位擁有「可觀」資產人士。