一名人夫借手機給兒子用時被發現在外面偷吃小三，又被妻子的弟弟巧遇2人約會，人夫曾傳上身赤裸及寫上「女友說不可以X在裡面」的照片給小三，小三則回訊「想舔」、「希望小孩可以在適合的時間出現」等語，人妻發現2人露骨對話後怒告求償；法官認為2人侵害人妻配偶權，應連帶賠償20萬元，可上訴。

據判決書指出，人妻主張與丈夫結婚多年，今年8月間兒子向丈夫借用手機時，發現丈夫與小三LINE通訊軟體內有親密且充滿性暗示之對話；她的弟弟又同月間遇見2人約會，丈夫還接送小三回家，可知2人有交往、單獨出遊過夜、親吻、一起洗澡、性行為等超友誼之男女關係，侵害她的配偶權，因此向2人提告求償100萬元。

法庭審理時，人夫辯稱雖他和小三有親密對話，但他與妻子結婚17年餘，2人因生活習慣、個性不合，早已分房多年，同處一屋簷下亦甚少交談，夫妻關係已名存實亡，妻子早有與他離婚之打算，因此認為妻子請求的慰撫金過高。

法官勘驗2人對話紀錄，2人曾討論出遊時間、住宿房間價格，人夫亦曾傳送其赤裸上半身之照片及載有「女友說不可以X在裡面」等文字之圖片給小三，甚至傳訊「都很想跟你生小孩」、「住你喜歡跟X哥纏綿的房間」、「咬GG」，小三則回「想舔」、「你X我我就吸你」、「我月經真的來了，終於。謝謝老天有聽我的心聲，希望小孩可以在適合的時間出現」等語。

法官認為2人用語曖昧，對話挑逗、露骨，形同熱戀之男女朋友，非一般朋友往來通訊可見之言詞，2人間有相當親暱程度之男女情感、肢體往來，顯已逾社會一般夫妻應忠誠貞潔義務之通念所能容忍之範圍，已侵害人妻配偶權，因此判2人應連帶賠償人妻20萬元，可上訴。