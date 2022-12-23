台南市政府經發局長陳凱凌遭檢舉涉貪汙，全案21日漏夜問訊，檢方複訊完畢，認為他罪嫌重大，有逃亡、滅證之虞，22日凌晨2點多當庭逮捕，並向法院聲請羈押獲准。據透漏，檢調搜索陳凱凌豪宅，搜出裝有30萬現金及廠商名片的牛皮紙袋時，陳凱凌當場神情大變，腿軟站不穩還需要旁人攙扶，立刻表達行使緘默權並委請律師到場，複訊時，坦承接受飲宴及性招待，目前檢調將調查範圍擴大，涉及弊案恐如滾雪球般愈滾愈大

根據調查，檢調掌握陳凱凌的證據相當齊全，包括他與業者到酒店消費，甚至指定陪酒小姐的過程及影像，全都相當具體，但目前檢調正在釐清這些業者被警。

台南地院指出，陳凱凌坦承收受現金及接受酒店飲宴及性招待，足認他犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪嫌疑重大。此外，陳凱凌雖否認接受建設公司提供購屋付款，但與其妻所證內容前後不一且互有出入，顯難採信，足認他犯貪汙治罪條例公務員財產來源不明罪嫌疑重大。

台南地院指出，陳所犯利用職務上之機會詐取財物罪嫌為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，其畏罪逃亡規避追訴、審判程序之可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞。

台南地院表示，陳承認利用職務機會詐取財物及詐欺得利犯行，但否認公務員財產來源不明犯行，避重就輕，且案件仍有諸多細節待與證人證述勾稽比對釐清，加上陳與相關證人關係匪淺，如交保在外，則可能前往勾串證人或共犯，或湮滅檢察官礙於人力尚未查獲證據，有相當理由及事實足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見。