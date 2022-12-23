自1948年斯里蘭卡脫離英國獨立以來，最嚴重的一次經濟危機使全國各地的民眾醫療照護受到影響。在過去的8個月裡，全國各地的醫院都在努力應對嚴重的藥物短缺，甚至連退燒藥、維他命C都不夠，而缺乏燃料的問題，更是雪上加霜，使得民眾難以前往醫院接受治療。

據《路透社》（Reuters）23日報導，斯里蘭卡最大的醫生工會：政府醫務人員協會的發言人拉特納辛甘（Vasan Ratnasingam）告訴記者：「所有醫院都在面臨（藥物）短缺，甚至連退燒藥（乙醯胺酚）、維生素C等基本藥物以及生理食鹽水都有困難，癌症和眼科醫院等專科設施都是靠捐贈來運行的。」

除了藥品短缺造成的影響之外，燃料短缺造成民眾就醫的困難，一名當地32歲的菜農在2021年被診斷出患有肺癌，就在斯里蘭卡的經濟崩潰的時候，開始接受治療。因爲長達數週的國家動亂和燃料匱乏，他無法往返 科倫坡（Colombo）的主要癌症醫院之間接受治療，一來一回有155公里遠。

由於新冠疫情導致該國旅遊和僑匯收入的損失，以及不合時宜的減稅政策，斯里蘭卡在2022年初陷入危機，因外匯儲備枯竭，導致其缺乏美元來支付燃料、食品、液化石油氣（LNG）和藥品。創紀錄的通貨膨脹更是將民眾推到了邊緣，因為他們必須支付更高的生活成本。

Over four million people are affected by the drugs and medical shortage due to the prevailing economic crisis. - ACMOA @news_cutter https://t.co/NB5MkCLx6n #LKA #SriLanka #SriLankaEconomicCrisis — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) December 2, 2022

幾個月來，這個擁有2200萬人口的國家面臨著 長達數小時的斷電和嚴重的燃料短缺導致的經濟困難，引發了抗議活動，數千人走上街頭並佔領前總統總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）的官邸把他趕下了台

幾十年來，斯里蘭卡人民一直受益於一個普遍的公共醫療系統，來為治療提供補貼，包括治療重症的藥物。

但由於美元短缺，服務受到了阻礙。這限制了藥品的進口，也限制了醫院提供的公共資金。醫院可用於提供醫療服務的公共資金有限。

新任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）承諾恢復經濟穩定，但他警告說，改革將是痛苦的，包含增加稅收，以使國家財政正常化並與包括印度、日本和中國在內的債權人合作，以重組債務。

今年9月，斯里蘭卡與國際貨幣基金組織（IMF）就29億美元（近新台幣891億元）的援助達成初步協議。初步協議，但必須將其巨大的債務負擔納入永續發展目標（SDGs）的軌道。

儘管政府作出了這些努力，但是當前的經濟困境對許多人來說仍然喘不過氣。