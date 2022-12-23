綠營慘敗成吳怡農包袱？ 立委補選「深綠選區」最新街頭民調曝光

民進黨台北市第3選區（中山、北松山）立委補選候選人吳怡農拒絕與國民黨候選人王鴻薇辯論，他昨（22）日稱，不信任王能不噴口水、抹黑，在她能夠改變說服他會用更好、更有建設性的方式來選舉前，他不希望浪費大家時間。國民黨台北市議員游淑慧則翻出自己在12月2日的臉書發文說，她（游）早就主張，王、吳兩人只要「辯論PK一場」便見分曉，如今見吳的反應，讓她忍不住直言「有料沒料早看透了」。

針對吳怡農拒絕辯論，游淑慧昨日在臉書發文狠酸「有料沒料早看透了」，強調她12月2日就說過了，扯那麼多幹嘛，這場補選只要一場辯論PK就夠了，到底誰是書包、誰是草包？不敢辯論的，其實也不用辯了，因為答案已經出爐了。

游淑慧痛批吳怡農：「一個連辯論場都不敢挺身而戰的男人，你跟我們談國防、跟我談國安？一個不敢透過辯論交鋒來悍衛自己政策想法的政客，你跟我們談抗中保台？」

此文引發熱烈迴響，網友紛紛留言：「演藝型的帥哥，快PK啊，這麼好的機會可以讓人民知道自己的政見，為什麼不要？要有自信好嗎？」、「他真的是男神崩壞草包現形記」、「連面對辯論都拒戰，我們可以期待他當立委能為民喉舌嗎？」、「他是耶魯的，怎麼會這般不堪，難以想像」、「農濃內心：補選快結束！我焦慮呀！」「王鴻薇一直要找吳怡農辯論、這可把吳怡農嚇壞了。行家一出手就知有沒有，想靠外表來吸收婦女選票那真是竹籃打水一場空」。