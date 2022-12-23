本名Nusret Gokce的網紅「灑鹽哥」（Salt Bae）擅自闖入世界盃決賽場地，對著最高榮譽的大力神盃做出又抱又親的舉動，還多次強拉梅西（Lionel Messi）要求合照，不過根據《天空體育新聞台 (Sky Sports News)》報導，國際足聯（FIFA）正在調查灑鹽哥的違規行為，並將採取行動給予懲罰。

按照FIFA的規定，只有阿根廷國家隊相關人員能踏進頒獎舞台，如阿根廷足協、政府單位及球員家屬，能夠碰觸大力神盃的也只有國家元首及世界盃冠軍成員，不過當時灑鹽哥脖子上掛著證件，也沒有相關人員阻止他的行為。

《天空體育新聞台》報導，灑鹽哥並未與阿根廷有任何商業來往，也沒被FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）邀請進入球場，任意放行的工作人員也將會受到懲罰，但隨後卻出現一張英凡提諾與灑鹽哥的合照，兩人私下可能有些交情。

灑鹽哥死纏爛打追著梅西要求合照，讓這位阿根廷球王很不高興，最終勉為其難留下合影，而灑鹽哥的無禮舉動已遭大量球迷抨擊，美國公開盃則率先開出第一槍，禁止灑鹽哥入場觀看2023年賽事。