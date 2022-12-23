Another Day, Another Opportunity💯 — Trae Young (@TheTraeYoung) December 22, 2022

最近跟自家總教練麥克米蘭大鬧不合戲碼，甚至謠傳遭到隊內禁賽的老鷹明星後衛崔楊，23日被《Yahoo Sports》資深記者海恩斯爆料，如果本季老鷹沒辦法闖進季後賽或無法突破首輪，崔楊或將提出交易申請離隊，沒想到消息一出，崔楊馬上發推，「新的一天，新的機會！」

崔楊本季雖拿場均27.6分、9.8助攻與2.9籃板，投籃命中率卻僅生涯新低4成11，先前傳出他與麥克米蘭爆發爭吵，甚至連部分老鷹隊友都感不滿，老鷹戰績也開始出現下滑跡象，目前16勝16敗，位居東區第9，想要擠進季後賽勢必很拚。

去年夏天才跟老鷹完成5年2.07億美元續約的崔楊，如今已經明顯萌生離隊念頭，尤其是在他可能提出交易申請的消息爆出之後，他竟在推特寫著，「新的一天，新的機會！」暗示自己想走的心態表露無遺，問題是老鷹不太可能輕易放走他。

因為老鷹正在積極交易的對象並非崔楊，而是先發大前鋒柯林斯，包含爵士、巫師、籃網、太陽與獨行俠都對他深感興趣，麻煩的是柯林斯本季年薪高達2350萬美元，也讓其他球隊想要交易他的難度增加，接下來就看到底是柯林斯或崔楊先離開老鷹。