小編今（23）日精選5件不可不知的國內外財經大事。近期中國大陸防疫政策無預警髮夾彎，讓多地確診數激增。在勞動力短缺下，傳出包括廣東、浙江、山東等地已有六成企業不得不提前放假，尤其訂單稀缺、庫存攀升的紡織業更普遍選擇減停產以求生存。還有企業乾脆將年假拉長到史上最長的60天，以求度過景氣寒冬。

【1】疫情＋缺單 陸企放60天假過冬

大陸官方全面鬆綁防疫以來，毫無準備的市場正在承受突然「躺平」的苦果。紡織業的情況更慘澹，由於訂單稀少、庫存攀升，再加上疫情干擾，10月下旬就有部分下游企業陸續宣布減停產放假。自11月起，廣東、浙江、山東等地已有60％的企業或將停工放假，甚至有印染廠已較去年提前一個月公告放假通知，年假長達60天。

【2】長榮看海運景氣 14字透玄機

貨櫃海運景氣由榮景盛況轉衰，後續展望如何？長榮總經理謝惠全22日透露海運景氣是「寒風習習落葉飛、殷殷期盼景氣回」。他強調，因減班效應，裝載率達九成，已對美國線客戶發出GRI漲價計畫，每FEU（40呎櫃）漲1,000美元，至於漲價是否能成功要看市場供需。

【3】全球科技大裁員台廠挺住

通膨、俄烏戰爭、中國疫情蔓延等外在變數衝擊，消費性電子需求低迷，庫存去化將延續到明年上半年，國際科技大廠包括英特爾、美光等已宣布裁員或是減薪計畫，中國大陸小米也傳將大幅裁員消息。不過，包括台積電、聯發科、宏碁、華碩等台科技大廠，目前彈性調整營運因應不景氣，並不會跟進裁員或減薪。

【4】記憶體巨頭美光砍5千人 資本支出腰斬

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）21日盤後公布，2023會計年度首季（12月1日止）財報與財測皆遜於市場預期。為了因應晶片需求下滑，美光宣布裁員一成人力、停發獎金與主管減薪，同時大砍未來兩年資本支出。

【5】特斯拉空軍 暴賺150億美元

歷經兩年噴出行情後，特斯拉今年股價打滑墜入熊市，讓特斯拉空軍終於嘗到獲利甜頭。據統計，今年融券放空特斯拉的投資人總共抱走150億美元的獲利。