入冬以來接連兩波寒流，低溫一路掉到僅個位數，厚重禦寒衣物紛紛出籠。一名網友分享，因心血來潮，特地觀察新竹科學園區的工程師們都穿什麼牌子外套？沒想到前幾年超流行的Superdry幾乎沒人在穿了，好奇問「工程師現在都穿什麼牌子」。

原PO在批踢踢發文，「身處工程師縣市的我，不免來觀察一下，竹科菁英們都穿什麼外套」，意外發現曾經掀起瘋搶熱潮、被網友暱稱「超級乾」的外套，如今在路上已見不到幾件，「現在都改穿哪個牌子啊」。

貼文一出引發熱烈討論，網友指出，若推平價版的外套，不是uniqlo就是one boy了，這兩個牌子完勝，尤其後者「這幾年不知道在紅什麼」；中高價位的品牌，則有不少人推「踢不爛」（Timberland），還可搭靴子，整體有型；頂級的包括Canada Goose、Moncler等，也各有支持者。

「我覺得始祖鳥不錯，機能性強」、「長毛象啊，光聽名字就不會冷了」。最多網友點名北臉（The North Face），直呼在竹科「撞臉」比例超高，都快成園區制服。也有人仍死忠擁戴Superdry，畢竟外型真的好看，「而且現在沒人穿，才不會跟一堆人都穿一樣的」。