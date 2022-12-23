一名住南部潘姓男子，透過就讀國中的妹妹認識學校學姊小美後，覬覦其美色，在109年7月某日，藉故陪同小美回到住處，未料一進房後就露出猙獰面目，強行對小美性侵，事後因聽聞小美已對有人提到受害經過，竟恫嚇要讓她死得很難看，高雄高分院依妨害性自主罪和恐嚇罪，分別判處有期徒刑7年4月和易科刑4月。

根據判決書，潘姓男子透過妹妹關係，認識她所就讀國中之同校學姊小美，明知道其未成年，於109年7月17日凌晨0時許，藉故隨同小美返回她住處，進入房間後，以手摀住小美之嘴巴，並壓制於地面上，強行褪下衣服後性侵得逞。

當天下午，小美向女性友人告知遭到性侵一事，潘男得知後，為制止小美對外揭露此事，以臉書通訊軟體傳送訊息恫嚇稱：「你媽ㄉ 現在是殺小」、「08（你爸，意指老子）以後看到你，08就打一次」、「你說到最好要他x的給我做到，不然我絕對讓你死ㄉ很難看」。

小美事後心生畏懼立刻報警求助，地院依妨害性自主罪判處被告有期徒刑7年8月，另恐嚇罪部分，則處徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。

但潘男不服上訴，高院法官認為，潘男利用女方為其妹同校學姊之機會，趁其與獨處之際對她強制性交行為，犯罪情節重大，導致女方罹患憂鬱症，戕害女方身心發展甚鉅；事後又未能與女方達成和解，女方甚至希望法官求重量刑，經判決，潘男涉嫌性侵部分改判7年4月，仍可上訴，恐嚇部分駁回定讞。